Primeiro-ministro do Reino Unido anuncia que vai renunciar

O primeiro-ministro do Reuno Unido, Keir Starmer, anunciou nesta segunda-feira (22) que renunciará ao cargo, com um novo líder sendo empossado até o retorno do Parlamento em setembro, abrindo caminho para que o país tenha seu sétimo premiê em dez anos.

Menos de dois anos após ter obtido vitória esmagadora nas eleições, que prometia pôr fim ao caos na política britânica, Starmer afirmou que estava claro que seu partido queria que ele se afastasse.

Segundo o premiê, as indicações para o substituto serão abertas em 9 de julho. No entanto, seu rival Andy Burnham é claro favorito.