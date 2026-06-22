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Internacional

Primeiro-ministro do Reino Unido anuncia que vai renunciar

Novo líder deve ser empossado até setembro
Elizabeth Piper, Kate Holton e Sam Tabahriti - Repórteres da Reuters*
Publicado em 22/06/2026 - 08:02
Londres
Britain's Prime Minister Keir Starmer speaks in an interview with a broadcaster during a visit to the Emmer Green Youth & Community Centre, to mark the beginning of the year and highlight the government's decision to freeze rail fares, in Reading, Berkshire, Britain January 5, 2026. Jonathan Brady/Pool via REUTERS
© Jonathan Brady/Pool via REUTERS/Proibida reprodução

O primeiro-ministro do Reuno Unido, Keir Starmer, anunciou nesta segunda-feira (22) que renunciará ao cargo, com um novo líder sendo empossado até o retorno do Parlamento em setembro, abrindo caminho para que o país tenha seu sétimo premiê em dez anos.

Menos de dois anos após ter obtido vitória esmagadora nas eleições, que prometia pôr fim ao caos na política britânica, Starmer afirmou que estava claro que seu partido queria que ele se afastasse.

Segundo o premiê, as indicações para o substituto serão abertas em 9 de julho. No entanto, seu rival Andy Burnham é claro favorito.

"A questão que meu partido está levantando agora é se eu sou a pessoa mais indicada para nos liderar nas próximas eleições gerais. Ouvi a resposta do meu grupo parlamentar a essa pergunta e aceito essa resposta com dignidade", afirmou.

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