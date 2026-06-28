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Internacional

Quarto voo brasileiro para Venezuela decola com bombeiros e donativos

Dois grandes terremotos atingiram o país e deixaram milhares de mortos
Eliane Gonçalves - Repórter da Radioagência Nacional
Publicado em 28/06/2026 - 17:57
São Paulo
Equipe de Bombeiros de São Paulo e Minas Gerais que embarcou no quarto vôo de ajuda humanitária do Brasil para Venezuela para ajudar na busca de vítimas de terremoto. Foto: Corpo de Bombeiros SP/Divulgação
© Corpo de Bombeiros SP/Divulgação

O Brasil enviou nesse domingo (28) um quarto avião com ajuda humanitária para a Venezuela, que sofre com a destruição provocada por dois grandes terremotos seguidos.

O novo voo levou 35 bombeiros de São Paulo e Minas Gerais para a cidade de La Guaira, epicentro dos abalos e região mais afetada. Eles vão ajudar no resgate às vítimas.

O voo partiu do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Segundo o balanço mais recente das autoridades venezuelanas, o número de mortos já chegou a 1.450. Dois deles são brasileiros, segundo o Itamaraty. Já os feridos passam de 3 mil pessoas.

Esses números ainda podem aumentar, à medida que as equipes avançam na busca de pessoas que seguem desaparecidas. 

Os terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 na escala Richter, foram seguidos de cerca de 20 réplicas, e  provocaram destruição e desabamentos, na capital Caracas e várias outras cidades. 

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Edição:
Beatriz Arcoverde
venezuela Terremoto internacional Ajuda Humanitária
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