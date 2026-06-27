logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Segundo avião da FAB decola neste sábado com ajuda para a Venezuela

Avião levará hospital de campanha e purificadores de água
Agência Brasil
Publicado em 27/06/2026 - 08:30
Brasília
A person looks on near rubble at the site of a collapsed building, after an earthquake, in Caracas, Venezuela, June 24, 2026. REUTERS/Gaby Oraa
© Reuters/Gaby Oraa/Proibida reprodução

O governo brasileiro vai enviar neste sábado (27) à Venezuela o segundo voo humanitário da Força Aérea Brasileira (FAB) para atender às vítimas do terremoto que atingiu o país. A decolagem está prevista para às 11h, na Base Área do Galeão, no Rio de Janeiro.

A aeronave KC-390 Millennium vai levar um hospital de campanha da Marinha e 100 purificadores de água com painel solar. O equipamento tem a capacidade de tratar 5 mil litros por dia. E 48 militares da Marinha também estarão a bordo.

A operação de ajuda humanitária foi autorizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e faz parte dos esforços internacionais para envio de auxílio ao governo venezuelano.

De acordo com o governo da Venezuela, o número de mortos subiu para 920 nesta sexta-feira (26), e o de feridos chegou a 3.360. Além disso, 172 pessoas continuam presas sob os escombros e mais de 4.000 estão desalojas.

Primeiro voo

O primeiro voo com ajuda humanitária brasileira chegou nesta sexta-feira (26). A aeronave da FAB saiu da Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos, com 44 militares e 12 toneladas de equipamentos.

Terremoto

Na quarta-feira (24), um terremoto de magnitude 7,2 na escala Richter atingiu área de aproximadamente 160 quilômetros (km) a oeste de Caracas, seguido, menos de um minuto depois, por um tremor de magnitude 7,5, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

O terremoto de magnitude 7,5 foi o mais forte enfrentado pela Venezuela desde 1900.

O país fica na fronteira entre as placas tectônicas do Caribe e da América do Sul e sofreu terremotos devastadores, incluindo um que matou cerca de 30 mil pessoas em 1812.

Relacionadas
Brasília (DF), 26/06/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Vanessa Zacarias da Silva, morta em terremoto em Caracas, Venezuela. Foto: thiagobynaeuropa/Instagram
Família confirma morte de modelo do DF em terremoto na Venezuela
People inspect the rubble of a collapsed building after earthquakes hit the country, in La Guaira, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Gaby Oraa TPX IMAGES OF THE DAY
Venezuela tem 920 mortos por causa de terremotos
Edição:
Carolina Pimentel
ajuda humanitária terremoto venezuela
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
DF - BRASILIA - 11/09/2024 - BRASILIA, CAETANO VELOSO AND MARIA BETHANIA SHOW - Maria Bethania sings during the Caetano Veloso and Maria Bethania tour show at the Mane Garrincha Stadium, held on November 9 in Brasilia. Photo: Mateus Bonomi/AGIF
Cultura Maria Bethânia chega aos 80 anos como referência da música brasileira
sab, 27/06/2026 - 10:21
Brasília (DF), 27/06/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Personagem do professor Guilherme Terreri, pesquisador em literatura e ciências sociais, a palestrante Rita von Hunty criticou as práticas atuais do que ela chamou de “capitalismo de plataforma”, termo relacionado às relações de trabalho via plataformas digitais. Foto: Álefe Ribeiro/Divulgação
Direitos Humanos Em evento drag, Rita von Hunty ataca “capitalismo de plataforma”
sab, 27/06/2026 - 09:38
Rio de Janeiro (RJ), 26/06/2026 – Exposição Sabores da Tradição: história da alimentação na China antiga, mostra reúne objetos originários do Museu Nacional da China, é apresentada no Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura Mostra celebra o Ano Cultural Brasil-China no Museu Histórico Nacional
sab, 27/06/2026 - 09:01
A person looks on near rubble at the site of a collapsed building, after an earthquake, in Caracas, Venezuela, June 24, 2026. REUTERS/Gaby Oraa
Internacional Segundo avião da FAB decola neste sábado com ajuda para a Venezuela
sab, 27/06/2026 - 08:30
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group H - Cape Verde v Saudi Arabia - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 26, 2026 Cape Verde players celebrate after the match as they qualify for the knockout stages of the World Cup IMAGN IMAGES via Reuters/Troy Taormina
Esportes Cabo Verde faz história, avança na Copa e vai enfrentar a Argentina
sab, 27/06/2026 - 08:10
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 7 milhões neste sábado
sab, 27/06/2026 - 08:00
Ver mais seta para baixo