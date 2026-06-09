Seleção do Irã poderá entrar nos EUA um dia antes dos jogos da Copa

Informação inicial era que grupo teria de entrar e sair no mesmo dia

A seleção iraniana de futebol, que atualmente está treinando em Tijuana, no México, poderá entrar nos Estados Unidos na véspera de cada uma de suas três partidas da Copa do Mundo, informou o Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) nesta terça-feira.

No fim de semana, reportagens creditaram ao embaixador iraniano no México, Abolfazl Pasandideh, a informação de que a seleção iraniana teria que entrar e sair dos EUA no mesmo dia em que jogasse, levantando questões sobre logística e se isso afetaria o desempenho da equipe.

Segundo um porta-voz do Departamento de Segurança Interna, não seria esse o caso.

“Essas declarações são falsas”, disse o porta-voz em comunicado. “Graças à generosidade do presidente (Donald) Trump, a seleção iraniana poderá chegar um dia antes das partidas.”

Em entrevista à Reuters por meio de um intérprete na segunda-feira em Tijuana, o embaixador criticou as autoridades norte-americanas por negarem vistos a alguns funcionários da federação iraniana de futebol, mas disse que os que foram concedidos não os impediam de pernoitar.

“Os vistos deles não especificam nada sobre a necessidade de partirem em um determinado horário”, disse ele.

Após semanas de incerteza, os EUA concederam vistos a todos os jogadores na sexta-feira, apenas 10 dias antes de sua primeira partida.

Mas vários membros da delegação iraniana não receberam vistos, incluindo “membros-chave da comissão técnica e administrativa”, segundo a federação iraniana de futebol. Entre eles estão o gerente da equipe, dois analistas, o diretor de mídia e um representante do Ministério das Relações Exteriores, de acordo com a embaixada do Irã no México.

O Irã deve enfrentar a Nova Zelândia em Los Angeles no dia 15 de junho, a Bélgica no dia 21 de junho também em Los Angeles, e o Egito em Seattle no dia 26 de junho. Os treinos estavam originalmente programados para ocorrer no Arizona, mas isso foi alterado após os EUA e Israel iniciarem uma guerra contra o Irã em fevereiro.

Trump disse em março que o Irã era bem-vindo para participar da Copa do Mundo, mas não acreditava ser apropriado que a seleção iraniana permanecesse nos EUA “para sua própria vida e segurança”.

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