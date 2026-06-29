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Internacional

Terremoto: 680 mil crianças venezuelanas precisam de ajuda, diz Unicef

Novo terremoto atingiu o país nesta segunda-feira
Agência Brasil
Publicado em 29/06/2026 - 20:15
Rio de Janeiro
People stand next to a destroyed building after earthquakes, in La Guaira, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Maxwell Briceno
© REUTERS/Maxwell Briceno/Proibida reprodução

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) estima que 680 mil crianças necessitam de assistência humanitária na Venezuela após os terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5 que atingiram o país no último dia 24. Os dois abalos ocorreram com apenas um minuto de diferença e deixaram um rastro de destruição.

Esse foi o abalo sísmico mais grave registrado no país em quase um século e deixou quase um terço das edificações destruídas na região de Catia La Mar, no estado de La Guaira.

O Unicef está trabalhando em conjunto com o governo da Venezuela e seus parceiros para ampliar o apoio às crianças e suas famílias e será fundamental contar com financiamento contínuo para sustentar essa resposta nas próximas semanas.

Hospitais e escolas

O representante do Unicef na Venezuela, Manuel Rodriguez Pumarol comentou a situação precária nos hospitais da região.

"Os hospitais estão operando muito acima de sua capacidade. Milhares de crianças não têm acesso confiável a água potável e muitas escolas sofreram danos.”

Os hospitais de Caracas e dos estados de La Guaira, Carabobo, Aragua e Falcón estão em situação crítica e o atendimento a crianças e mulheres grávidas está comprometido.

Ao todo 432 escolas na região atingida – mais de um terço do total – foram danificadas. As escolas que não sofreram danos estão funcionando como abrigos temporários para atendimento aos desabrigados.

Equipes de emergência do Unicef foram mobilizadas para atender cerca de 650 mil pessoas, entre elas, 234 mil crianças, com assistência nas áreas de saúde, nutrição, água e saneamento.

Uma carga de ajuda humanitária com 20 toneladas de suprimentos médicos do Unicef já chegou à Venezuela. Outra carga de suprimentos, vinda de Copenhague, está prevista para chegar nos próximos dias. Juntas, as remessas são suficientes para atender 100 mil pessoas.

O Unicef prevê que sejam necessários US$ 52 milhões para atender a emergência provocada pelos terremotos. O Fundo já mobilizou US$ 3,5 milhões para as equipes e suprimentos, em um primeiro momento.

Terremoto

Nesta segunda-feira (29), um novo terremoto de magnitude 4,6 da escala Richter foi registrado na Venezuela, com epicentro na cidade de Carabelleda, no estado La Guaira, o mais afetado pelo duplo terremoto registrado há cinco dias. O tremor também foi sentido na capital, Caracas. 

>> Clique aqui e leia mais sobre os terremotos que atingiram a Venezuela

 

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Edição:
Denise Griesinger
Terremoto venezuela Unicef Ajuda Humanitária
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