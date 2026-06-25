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Terremoto de 7,1 perto da costa da Venezuela afeta Caracas

Moradores sentiram prédios tremerem na capital venezuelana
Reuters*
Publicado em 24/06/2026 - 21:40
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Emergency services work at the site of a collapsed building after an earthquake, in Caracas, Venezuela, June 24, 2026. REUTERS/Gaby Oraa
© Reuters/Gaby Oraa/Proibida reprodução
Reuters

Um terremoto de magnitude 7,1 atingiu a região próxima à costa da Venezuela na tarde desta quarta-feira (24), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), com testemunhas relatando tremores na capital, Caracas.

Os moradores correram para sair dos edifícios enquanto o terremoto sacudia os prédios; uma testemunha disse à Reuters que rachaduras se formaram na lateral do prédio onde morava.

O Sistema de Alerta de Tsunamis dos Estados Unidos emitiu um alerta de tsunami para Porto Rico e as Ilhas Virgens após o terremoto.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

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