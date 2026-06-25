Terremoto de 7,1 perto da costa da Venezuela afeta Caracas

Um terremoto de magnitude 7,1 atingiu a região próxima à costa da Venezuela na tarde desta quarta-feira (24), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), com testemunhas relatando tremores na capital, Caracas.

Os moradores correram para sair dos edifícios enquanto o terremoto sacudia os prédios; uma testemunha disse à Reuters que rachaduras se formaram na lateral do prédio onde morava.

O Sistema de Alerta de Tsunamis dos Estados Unidos emitiu um alerta de tsunami para Porto Rico e as Ilhas Virgens após o terremoto.

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