logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Venezuela: mapa da Nasa sugere 59 mil prédios danificados em terremoto

Levantamento foi feito por geógrafos de Universidade dos EUA
Lucas Pordeus León - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/06/2026 - 16:06
Brasília
A drone view shows buildings destroyed by earthquakes, in La Guaira, Venezuela, June 26, 2026. Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY NO RESALES. NO ARCHIVES TPX IMAGES OF THE DAY
© Reuters/Handout/Proibida reprodução

Ao analisar imagens de satélites da Nasa, pesquisadores da Universidade Estadual de Oregon, dos Estados Unidos (EUA), estimaram que 58,8 mil edifícios foram “provavelmente danificados ou destruídos” na região afetada pelos terremotos da Venezuela.

 

Brasília (DF), 30/06/2026 – Mapa da Nasa sugere 59 mil prédios danificados em terremoto Nasa
Mapa da Nasa mostra em vermelho os prédios com 75% de chances de terem sido danificados pelos terremotos da última semana na cidade de La Guaira.  - Nasa

 

Os geógrafos Corey Scher e Jamon Van Den Hoek analisaram os dados do mapa divulgado pela Nasa [Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço] dos EUA, produzido pelo satélite Sentinel-1, com imagens antes e depois dos terremotos na Venezuela. Na imagem acima, os pontos vermelhos significam prédios com 75% de chances de terem sido danificados na cidade de La Guaira.

“Trata-se de um produto preliminar, elaborado poucos dias após o evento, e que permanece não validado”, ponderaram os pesquisadores.

Cada imagem captada após os terremotos da última quarta-feira (24) foi comparada com um “conjunto de imagens de referência” do Sentinel-1 adquiridas ao longo de 2025. “As duas [imagens] foram combinadas em um único mapa de danos”, diz o artigo científico.

Os pesquisadores apontam que a superfície de um edifício pós-terremoto, se comparado com imagens antes dos tremores,  “sofreu mudanças abruptas”, sendo esse o mesmo método usado para mapear a destruição de prédios em zonas de conflito.

“Um edifício é considerado danificado quando pelo menos 50% da sua área de implantação está localizada no mapa de danos por perda de coerência”, escreveram os pesquisadores dos EUA.

As detecções de danos se concentram onde o tremor foi mais forte (a costa central e o corredor populoso de Caracas), “em consonância com o padrão de intensidade do terremoto”.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Governo calcula 774 edifícios colapsados

Até este domingo (28), o governo da Venezuela havia registrado o colapso de 774 edifícios em diversas partes do país, sendo 189 totalmente derrubados e 585 prédios parcialmente destruídos. 

Ainda no domingo, foi anunciada a criação de uma comissão para avaliar as condições de infraestrutura e habitação das demais estruturas das regiões afetadas para avaliar riscos.

A expectativa é que a comissão técnica informe o nível de risco de cada edifício, ponte ou rodovia a partir de classificação dividida entre vermelho, amarelo e verde. As estruturas que receberem a cor vermelha serão as de alto risco de desabamento, as amarelas de risco médio e as verdes serão as sem qualquer risco.

Números da catástrofe

Segundo a última atualização, os terremotos na Venezuela deixaram 1,9 mil mortos e 10,5 mil feridos. Porém, os números podem aumentar. As Nações Unidas (ONU) estimam que quase 50 mil pessoas estejam desaparecidas no país. 

Os terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 na escala Richter, ocorridos na quarta-feira passada, causaram destruição e desabamentos na capital Caracas e várias outras cidades, principalmente na província de La Guaira.

Relacionadas
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Brazil v Japan - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 29, 2026 Brazil's Bruno Guimaraes celebrates after Gabriel Martinelli scores their second goal REUTERS/Annegret Hilse TPX IMAGES OF THE DAY
Bruno Guimarães vira "regista" do Brasil e pode igualar marca de Pelé
FILE PHOTO: A general view of U.S. Supreme Court as justices could issue at least one ruling in several major cases pending including a decision on the legality of President Donald Trump's sweeping global tariffs, in Washington, D.C., U.S., January 20, 2026. REUTERS/Nathan Howard REFILE - CORRECTING
Suprema Corte dos EUA frustra Trump e mantém cidadania por nascimento
Assunção, 30/06/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante sessão Plenária da 68.ª Cúpula de Presidentes do Mercosul, Países Associados e Convidados Especiais. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Lula defende acordo do Mercosul com China durante Cúpula do bloco
Edição:
Aline Leal
terremoto venezuela Nasa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 14/02/2025 - Proibição do uso de celulares nas escolas. Alunos brincam no recreio sem o uso de celulares. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Educação Lei que restringe uso de celulares já é adotada por 92% das escolas
ter, 30/06/2026 - 20:24
Brasília (DF) 11/02/2025 – O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) assinou, nesta terça-feira (11), acordo de cooperação com a plataforma de entregas iFood para combater a violência contra a mulher. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Direitos Humanos Estado de SP registra crescimento de casos de feminicídios em 2026
ter, 30/06/2026 - 20:21
Brasília – DF – 18/06/2026 – Presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, durante coletiva a imprensa. Foto: Lula Marques/Agência Brasil.
Política Senado deve votar PEC da aposentadoria de agentes até 15 de julho
ter, 30/06/2026 - 20:01
A rescuer works at the site of a collapsed building after earthquakes hit the country, in Caracas, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Internacional Venezuela corre contra o tempo e já soma mais de 6 mil salvamentos
ter, 30/06/2026 - 19:54
Greve dos rodoviários provoca paralisação da frota de ônibus da cidade e aglomerações nos pontos de parada.
Geral Rodoviários rejeitam proposta e decidem manter greve no Rio
ter, 30/06/2026 - 19:45
Dia D de mobilização da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Sarampo.
Saúde São Paulo já soma 7 casos de sarampo neste ano
ter, 30/06/2026 - 19:22
Ver mais seta para baixo