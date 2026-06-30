logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Venezuela: ONU coordena 2 mil socorristas em buscas por sobreviventes

Profissionais foram enviados por 27 países
Agência Lusa
Publicado em 30/06/2026 - 11:20
Caracas
Emergency services work at the site of a collapsed building after earthquakes hit the country, in Caracas, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
© Reuters/Leonardo Fernandez Viloria/Proibida reprodução
Lusa

As Nações Unidas afirmaram nesta terça-feira (30) que coordenam mais de 2 mil socorristas enviados por 27 países para procurar sobreviventes sob os escombros, na sequência de dois terremotos que afetaram a Venezuela na semana passada.

A ONU assumiu a coordenação da operação, em colaboração com o governo da presidente interina, Delcy Rodríguez, depois que a Venezuela foi atingida por dois tremores consecutivos na última quarta-feira (24), de magnitude 7,2 e 7,5, na escala Richter, que já provocaram pelo menos 1.719 mortes e mais de 5.034 feridos, segundo o balanço mais recente das autoridades.

Em coletiva de imprensa, o coordenador humanitário das Nações Unidas para a Venezuela, Gianluca Rampolla, informou que 27 países enviaram mais de 40 equipes de busca e salvamento, o que representa mais de 2 mil socorristas e pessoal no terreno, juntamente com 160 cães farejadores.

Rampolla adiantou que a busca e o resgate constituem o principal objetivo da "operação em grande escala" que está em andamento, apesar de já terem passado as primeiras 72 horas.

"Estamos coordenando esforços para prestar assistência médica de emergência, abrigo, ajuda alimentar, água e saneamento, apoio logístico e para garantir não só o armazenamento, mas também a distribuição de todos os mantimentos que estão chegando ao país", afirmou.

Rampolla defendeu a colaboração com o governo venezuelano para garantir "a melhor utilização possível e o máximo impacto dos recursos" que estão sendo fornecidos.

Entre outros pontos, ele destacou "a estreita colaboração" com as equipes de resgate norte-americanas, após ter sido questionado pelos jornalistas sobre se existem diferenças nas equipes no terreno, já que o presidente norte-americano, Donald Trump, ordenou o fechamento da agência norte-americana para o Desenvolvimento Internacional (Usaid).

"Na verdade, os Estados Unidos foram o primeiro governo a anunciar a disponibilização de fundos para responder a esta emergência", sublinhou Rampolla, descartando qualquer alteração a este respeito.

Números

Rampolla afirmou também que a ONU vai fornecer 10 mil sacos mortuários para a Venezuela, esperando, no entanto que o balanço final das vítimas do terremoto seja inferior a esse número.

"Não vou começar a especular sobre números [de desaparecidos] que o governo não anunciou oficialmente", observou o coordenador quando questionado sobre o número de desaparecidos.

Com 2,5 mil edifícios foram afetados, "a maioria dos quais totalmente destruídos", "posso dar um indicador: estamos fornecendo 10 mil sacos mortuários, foi isso que decidimos em conjunto com as autoridades", afirmou.

"É muito triste, e esperamos sinceramente que o número seja inferior a isso", acrescentou.

Por outro lado, ele elogiou a rápida mobilização internacional e a solidariedade das populações locais.

As Nações Unidas estimam o número de desaparecidos em cerca de 50 mil.

Vários países, incluindo o Brasil e outros estados da União Europeia, enviaram equipes de busca e salvamento para a Venezuela, além de ajuda humanitária.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilômetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo e foram seguidos por mais de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Centenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na capital Caracas e na região de La Guaira, uma das mais afetadas. 

É proibida a reprodução deste conteúdo

 

Relacionadas
A motorist rides past a damaged building, after earthquakes hit the country, in La Guaira, Venezuela, June 28, 2026. REUTERS/Maxwell Briceno
Ministro da Defesa irá a Caracas para reforçar apoio aos venezuelanos
A drone view shows buildings destroyed by earthquakes, in La Guaira, Venezuela, June 26, 2026. Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY NO RESALES. NO ARCHIVES TPX IMAGES OF THE DAY
Terremotos na Venezuela colapsaram 774 edifícios em todo o país
Equipe de Bombeiros de São Paulo e Minas Gerais que embarcou no quarto vôo de ajuda humanitária do Brasil para Venezuela para ajudar na busca de vítimas de terremoto. Foto: Corpo de Bombeiros SP/Divulgação
Quarto voo brasileiro para Venezuela decola com bombeiros e donativos
terremoto na Venezuela Buscas Ajuda Humanitária socorristas ONU
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 30/06/2026 – As estudantes Mariah Fraulo Cavalcante (e) e Taciane Beatriz Ferreira (d) Estudantes representam o Brasil em prêmio global universitário com produto inovador contra incêndios florestais. Foto: PUCPR/Divulgação
Meio Ambiente Brasileiras desenvolvem produto para conter incêndios florestais
ter, 30/06/2026 - 11:56
Brasília (DF) 30/06/2026 - O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, participa do programa Bom Dia, Ministro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Boulos critica lobbies contra o fim da escala 6 por 1 e o Move Brasil
ter, 30/06/2026 - 11:53
São Paulo (SP), 30/06/2026 - Hospital do Servidor Público Municipal . Foto: Prefeitura de São Paulo
Geral Trabalhadores denunciam riscos em obras de hospital municipal de SP
ter, 30/06/2026 - 11:24
Emergency services work at the site of a collapsed building after earthquakes hit the country, in Caracas, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Internacional Venezuela: ONU coordena 2 mil socorristas em buscas por sobreviventes
ter, 30/06/2026 - 11:20
Vidas Importam - Memória visual da pandemia de Covid 19 no Rio de Janeiro. Foto: Erbs Jr./Divulgação
Saúde Pandemia de covid e transformação do futuro é tema de exposição no Rio
ter, 30/06/2026 - 11:08
O Ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, participa da solenidade militar em comemoração ao nono aniversário de criação do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA) do Ministério da Defesa
Geral Prazo para alistamento militar obrigatório termina nesta terça-feira
ter, 30/06/2026 - 10:00
Ver mais seta para baixo