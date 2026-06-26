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Internacional

Venezuela tem 920 mortos por causa de terremotos

Equipes de resgate correm contra o tempo para encontrar sobreviventes
Agência Brasil*
Publicado em 26/06/2026 - 17:45
Brasília e Caracas
People inspect the rubble of a collapsed building after earthquakes hit the country, in La Guaira, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Gaby Oraa TPX IMAGES OF THE DAY
© Reuters/Gaby Oraa/Proibida reprodução

O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, informou nesta sexta-feira (26) que o número de mortos no país por causa das terremotos, na última quarta-feira (24) subiu para 920.

Ao anunciar os dados mais recentes em uma transmissão televisiva, ele acrescentou que os feridos chegam a 3.360, 172 pessoas continuam presas sob os escombros e mais de 4.000 estão desalojadas.

O país, segundo Rodríguez, registrou, até o momento, 302 réplicas após os dois terremotos consecutivos, que provocaram graves danos em Caracas, na capital, e outras cidades, como La Guaira, Aragua, Miranda, Carabobo, Falcón e Yaracuy.

Equipes correm contra o tempo

Equipes de resgate formadas por venezuelanos e estrangeiros correm contra o tempo para encontrar sobreviventes sob os escombros.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos previu um alto potencial para mais de 10.000 mortes, o que situaria o duplo terremoto entre os mais mortais da América Latina no último século.

A cidade costeira de La Guaira foi uma das mais afetadas, com a destruição de 100 edifícios.

Jennifer Palacios, de 25 anos, disse que os tremores ocorreram quando ela estava por um breve momento fora de casa, no complexo habitacional Hugo Chávez, composto por oito torres e nomeado em homenagem ao falecido líder socialista da Venezuela, soterrando seu filho de 6 anos e outros cinco parentes.

"Foi a comunidade que conseguiu resgatar as pessoas com vida", disse ela, sentada em uma cadeira de plástico em frente aos escombros. "Precisamos que tragam guindastes para remover as lajes. Ainda há pessoas presas."

Rodovias estão rachadas e dezenas de prédios ficaram reduzidos a pedaços de concreto quebrado e metal retorcido. Algumas ruínas estavam pichadas com os nomes dos edifícios, numa tentativa de ajudar os socorristas a identificar os locais, segundo a Agência Reuters.

O governo da presidente interina Delcy Rodríguez, que assumiu o poder após os Estados Unidos capturarem seu antecessor, em janeiro, prometeu um grande envio de ajuda. A televisão estatal exibiu imagens dela em visita a La Guaira na quinta-feira.

Mas por enquanto a ajuda tem sido, de modo geral, irregular nesta sexta-feira, com autoridades como bombeiros, polícia, defesa civil e militares nas ruas em alguns lugares, mas ausentes ou com presença mínima em outros.

Missão humanitária brasileira

Uma missão humanitária brasileira chegará à Venezuela na noite desta sexta-feira (26), segundo o major Anderson Dias, comandante da aeronave KC-390.

A missão é composta por 44 pessoas e 12 toneladas de equipamentos.

* Com informações da Telesur e Reuters

 

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