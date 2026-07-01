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Internacional

Acnur pede US$ 14,85 milhões para apoio à Venezuela após terremotos

Desastre deixou mais de 2 mil mortos e cerca de 11 mil feridos
Agência Brasil
Publicado em 01/07/2026 - 18:48
Rio de Janeiro
A motorist rides past a damaged building, after earthquakes hit the country, in La Guaira, Venezuela, June 28, 2026. REUTERS/Maxwell Briceno
© REUTERS/Maxwell Briceno/Proibida reprodução

A Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) divulgou um apelo emergencial para obter US$ 14,85 milhões para o apoio a famílias afetadas pelos terremotos de 24 de junho na Venezuela. O desastre deixou mais de 2 mil mortos e cerca de 11 mil feridos.

A Acnur disse que sua operação na Venezuela já enfrentava limitações financeiras antes da tragédia. E que novos recursos são essenciais para manter a assistência já prestada e levar proteção aos afetados pelos tremores.

“Até a ocorrência dos terremotos, apenas 11% dos recursos previstos para a atuação da agência no país em 2026 haviam sido recebidos”, informou a Acnur.

O impacto dos dois terremotos, de 7,2 e 7,5 graus na escala Richter, foi mais severo em La Guaira e na Grande Caracas, mas também atingiu os estados de Miranda, Carabobo, Yaracuy, Falcón e Aragua.

A Acnur descreve que, além das perdas humanas, centenas de moradias foram destruídas ou danificadas, hospitais sofreram avarias e serviços essenciais, como abastecimento de água, energia elétrica, telecomunicações e transporte, seguem comprometidos.

Os milhares desabamentos e avarias causadas a prédios no país fizeram com que milhares de famílias permaneçam sem condições de retornar para casa, abrigadas em escolas, igrejas, ginásios e outros espaços improvisados ou dormindo em áreas públicas.

“O cenário também aumenta os riscos de violência, separação familiar e outras violações de direitos, sobretudo entre crianças, idosos, pessoas com deficiência e refugiados”, ressalta a Acnur.

A agência da ONU descreve que, do valor solicitado, US$ 4 milhões serão destinados às ações de proteção e US$ 10,85 milhões ao fornecimento de itens de socorro e soluções temporárias de abrigo. 

As prioridades da Acnur serão proteção e assistência emergencial.

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Edição:
Fernando Fraga
venezuela terremoto Acnur ajuda humanitária
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