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Internacional

Ao menos oito pessoas, incluindo quatro crianças, foram baleadas em NY

Mulher de 21 anos está em estado crítico no hospital
Chandni Shah
Publicado em 05/07/2026 - 14:07
São Paulo
New York Police Department officers gather after alleged gunfire was heard in Times Square, in New York City, U.S., June 18, 2026. Picture taken with a phone. REUTERS/Andrew Hofstetter
© REUTERS/Andrew Hofstetter/Proibida reprodução
Reuters

Pelo menos oito pessoas, incluindo quatro crianças, foram baleadas e ficaram feridas no final do feriado do Dia da Independência dos Estados Unidos, neste sábado (4), em Coney Island, na cidade de Nova York, informou a ABC News neste domingo (5), citando o Departamento de Polícia de Nova York.

Policiais do NYPD atenderam a relatos de um tiroteio por volta das 22h37 (23h37, horário de Brasília) na West 31st Street, no Brooklyn, informou o NYPD em comunicado à ABC News.

Entre os feridos estavam dois homens, duas mulheres e quatro crianças — com idades de 14, 12, 7 e 6 anos —, segundo a ABC News.

Segundo ela, o NYPD afirmou que todas as vítimas foram levadas a hospitais. Sete estavam em condição estável, enquanto uma mulher de 21 anos se encontrava em estado crítico.

Nova York Tiroteio Tiroteio em Nova York Estados Unidos
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