Ao menos oito pessoas, incluindo quatro crianças, foram baleadas em NY

Mulher de 21 anos está em estado crítico no hospital

Pelo menos oito pessoas, incluindo quatro crianças, foram baleadas e ficaram feridas no final do feriado do Dia da Independência dos Estados Unidos, neste sábado (4), em Coney Island, na cidade de Nova York, informou a ABC News neste domingo (5), citando o Departamento de Polícia de Nova York.

Policiais do NYPD atenderam a relatos de um tiroteio por volta das 22h37 (23h37, horário de Brasília) na West 31st Street, no Brooklyn, informou o NYPD em comunicado à ABC News.

Entre os feridos estavam dois homens, duas mulheres e quatro crianças — com idades de 14, 12, 7 e 6 anos —, segundo a ABC News.

Segundo ela, o NYPD afirmou que todas as vítimas foram levadas a hospitais. Sete estavam em condição estável, enquanto uma mulher de 21 anos se encontrava em estado crítico.