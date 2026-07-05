Após terremotos, Venezuela já tem quase 3 mil mortos

LA GUAIRA, VENEZUELA - Juan Zapata tinha acabado de jantar em seu apartamento no quinto andar, com vista para o Caribe, e estava prestes a tomar banho quando foi arremessado pelo quarto pela força dos dois terremotos que abalaram a costa da Venezuela há 10 dias.

Ele passou dois dias e sete horas preso nos escombros, encravado entre duas barras de vergalhão, antes que equipes de resgate civis o retirassem de lá.

“Quando estavam me resgatando, eu disse: ‘Estou no quinto andar’, e eles me responderam: ‘Não, você está no subsolo mais baixo’. Não conseguia acreditar no que tinha acontecido comigo”, contou Zapata, ao lado de seu leito em um hospital de campanha no estado de La Guaira administrado pela organização de ajuda humanitária Samaritan’s Purse.

Zapata foi atendido inicialmente no hospital público de La Guaira, local mais atingido pelos terremotos, e foi para o hospital de campanha depois de visitar seu prédio, o Costa Brava, e encontrá-lo destruído.

Ele está se recuperando de várias costelas fraturadas, além de cortes e arranhões graves. A parte inferior de suas pernas está enfaixada e ainda dói ao respirar.

“Perdi todos os meus bens materiais, mas Deus me deu saúde”, disse ele.

Zapata não conseguiu entrar em contato com sua filha nos Estados Unidos nem com sua irmã no Canadá, pois perdeu o celular no terremoto. Ele também não tem carteira de identidade nem outros documentos.

No sábado (4), o governo elevou o número oficial de mortos para 2.954 e informou que quase 30.000 funcionários foram mobilizados juntamente com 3.281 equipes internacionais de resgate para ajudar as pessoas afetadas pelos terremotos.

Mais de 16.000 pessoas estão desabrigadas, segundo dados oficiais. Algumas estão morando em abrigos oficiais e outras em acampamentos de barracas. Uma contagem não oficial, mas amplamente utilizada, dos desaparecidos chega a pouco mais de 41.000.

O hospital de campanha, que faz parte da coordenação do Departamento de Estado dos EUA com vários grupos que prestam ajuda na Venezuela, já atendeu cerca de 400 pacientes até o momento, disse seu diretor médico, Peter Holz, incluindo cirurgias.

“No início, são todos casos de trauma causado pelo terremoto; depois, teremos consultas cirúrgicas de acompanhamento”, disse Holz, enquanto se encontrava dentro da farmácia do hospital, montada sobre o que normalmente é um campo de beisebol.

Aos poucos, a equipe de 100 pessoas da Samaritan’s Purse passará as operações para médicos locais, seja continuando a atuar no local do campo, seja integrando todos os seus equipamentos e suprimentos às clínicas locais, onde permanecerão de forma permanente, disse ele.

“Isso vai se transformar cada vez mais em um centro de saúde comunitário”, acrescentou Holz. “Há muitas histórias tristes, mas também muita esperança em meio a tudo isso.”