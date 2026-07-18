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Internacional

Ataques ucranianos com drones matam sete trabalhadores na Rússia

Eles trabalhavam em um armazém localizado na cidade de Kotovsk
Lucy Papachristou - Reuters
Publicado em 18/07/2026 - 13:21
Moscou
A damaged building of a kindergarten following a Ukrainian drone attack, according to regional authorities, in the course of the Russia-Ukraine conflict, in the town of Elektrostal, Moscow region, Russia, in this handout image released on July 18, 2026. Governor of Moscow region Andrei Vorobyov/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. BEST QUALITY AVAILABLE
© Reuters/Governor of Moscow region Andrei/Proibida reprodução
Reuters

Uma série de ataques ucranianos com drones matou sete funcionários de um armazém e feriu dezenas de outras pessoas, enquanto outro ataque provocou um incêndio em um depósito de petróleo na região metropolitana da capital russa, informaram governadores regionais neste sábado (18).

O governador Evgeniy Pervyshov disse que 25 pessoas ficaram feridas depois que drones ucranianos atingiram um armazém de propriedade da Wildberries, a maior varejista online da Rússia, na cidade de Kotovsk, na região de Tambov, cerca de 475 quilômetros a sudeste de Moscou.

“Sete pessoas que trabalhavam no turno da noite morreram no local”, escreveu Pervyshov no Telegram, acrescentando que 28 drones também foram abatidos ao se aproximarem.

“Se tivessem alcançado seu objetivo, o número de vítimas civis poderia ter sido muito maior”, destacou.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse que Kiev atacou duas instalações logísticas usadas pela Rússia como depósito de componentes para a produção de drones e equipamentos de navegação. Uma instalação petrolífera também foi atingida, escreveu Zelenskiy no X.

O governador da região de Moscou, Andrei Vorobyov, disse que 24 pessoas ficaram feridas após um ataque com drones a outro depósito da Wildberries em Elektrostal, uma cidade a leste de Moscou.

A cofundadora e presidente-executiva da Wildberries, Tatyana Kim, disse que foi uma “noite terrível” para a Rússia e para a empresa, e expressou suas condolências às famílias das vítimas.

Na cidade de Noginsk, também na região de Moscou, destroços de drones que caíram provocaram um incêndio em um depósito de petróleo, disse Vorobyov.

Ele não especificou os danos causados às instalações, mas informou que duas pessoas ficaram feridas em Noginsk e que uma maternidade próxima foi evacuada.

*Proibida a reprodução deste conteúdo

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