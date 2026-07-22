Avião da Pan Am é encontrado no fundo do mar após 74 anos

Cerca de 74 anos após um avião da Pan American Airways ter caído no mar próximo à costa de Porto Rico, uma equipe de busca da informou ter encontrado os destroços no fundo do oceano.

A Air/Sea Heritage Foundation e outras entidades, incluindo a série Expedition Unknown do Discovery Channel, localizaram os destroços do “Clipper Endeavor” da Pan Am no fundo do Oceano Atlântico, na costa norte de Porto Rico, no mês passado, informou o Discovery nesta terça-feira (21).

A aeronave Douglas DC-4 se partiu em duas seções e ficou repousando no fundo do oceano depois de cair no mar logo após decolar de Porto Rico em 11 de abril de 1952, com 64 passageiros e cinco tripulantes a bordo.

Embora todos a bordo tenham sobrevivido ao impacto inicial, apenas 12 passageiros e cinco tripulantes foram resgatados, enquanto os demais desapareceram junto com a aeronave.

O desastre levou a reformas abrangentes na aviação, com a introdução de orientações de segurança pré voo e demonstrações de procedimentos de emergência.

“Estamos todos surpresos e entusiasmados com essa descoberta, mas também nos sentimos humildes ao lembrar o que aconteceu naquele lugar há tanto tempo”, disse Russ Matthews, presidente da Air/Sea Heritage Foundation.

A busca, que contou com a participação da empresa Deep Sea Vision, utilizou um sonar de alta resolução, e os destroços foram encontrados a quase 2 mil pés de profundidade no Oceano Atlântico.

A busca também contou com o uso de drones subaquáticos autônomos e pôs fim ao mistério sobre onde a aeronave foi parar.