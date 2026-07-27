logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Brasil ampliará esforços por acordo entre Mercosul e Coreia do Sul

Lula recebeu o presidente Lee Jae-Myung no Palácio da Alvorada
Marcelo Brandão - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/07/2026 - 16:46
Brasília
27.07.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia oficial de chegada do Presidente da República da Coreia, Lee Jae Myung, e da senhora Kim Hea Kyung, no Palácio da Alvorada. Brasília - DF. Foto: Ricardo Stuckert
© Ricardo Stuckert

Os governos do Brasil e da Coreia do Sul anunciaram a criação de um grupo de trabalho com o objetivo de avançar nas negociações entre o país asiático e o Mercosul. O bloco econômico formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, além de outros países associados.

“Decidimos criar um grupo de trabalho que vai identificar sensibilidades dos dois lados e evitar que elas sejam um empecilho para a retomada das negociações de um acordo do Mercosul com a Coreia”, disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em declaração à imprensa nesta segunda-feira (27), após receber o presidente sul-coreano, Lee Jae-Myung, no Palácio da Alvorada.

Segundo Lula, o coordenador do grupo será o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.

O presidente sul-coreano também destacou uma possibilidade de acordo com o Mercosul. Para ele, o acordo será benéfico, tanto para a indústria do seu país quanto para o Brasil no mercado asiático como um todo.

Em sua fala, ele citou “incertezas no âmbito comercial” ao falar do acordo. Atualmente, o Brasil vive uma tensão comercial com os Estados Unidos, um dos seus maiores parceiros comerciais, devido a tarifas aplicadas pelo país norte-americano. Nesse contexto, Jae-Myung afirmou que a parceria entre Brasil e Coreia é imediata.

“No momento em que há muitas incertezas no âmbito comercial, o acordo entre Brasil e Coreia não pode mais esperar. Ele é para agora. Acreditamos que o acordo entre Mercosul e Coreia vai trazer para as empresas coreanas uma maior oportunidade de entrar no mercado da América do Sul e trazer uma nova perspectiva ao mercado asiático para o Brasil, via Coreia.”

Os dois países assinaram acordos comerciais em várias áreas, como defesa, educação e energia. Lula e Jae-Myung trataram de minerais críticos, e o presidente sul-coreano destacou a oferta que o Brasil tem desse recurso.

“Como se sabe, o Brasil é um dos principais detentores dos minerais críticos. E hoje o presidente Lula e eu concordamos em expandir a cooperação em todo o ciclo de vida dos minerais críticos na cadeia de suprimento desses minerais. Por meio desse acordo, vamos criar uma base estável de oferta, fortalecendo a cooperação mútua de maneira benéfica.”

O presidente sul-coreano ainda viajará para São Paulo, onde deverá visitar um sindicato de metalúrgicos. O Brasil é o país que mais recebe coreanos na América Latina. E é em São Paulo que reside a maior comunidade coreana no país, com mais de 50 mil pessoas.

Acordos

Também houve assinatura de acordo para intercâmbio de experiências em políticas educacionais e a aproximação entre instituições de ensino dos dois países.

Além disso, Brasil e Coreia assinaram um memorando de entendimento para estabelecer a cooperação entre as agências para a exploração e empreendimento de atividades espaciais pacíficas.

No âmbito da ciência e tecnologia, foi assinado um acordo para promover a cooperação em pesquisa, desenvolvimento e inovação aplicados ao setor industrial.

Na área do esporte, há acordo para o intercâmbio entre atletas e especialistas, além do compartilhamento de experiências em políticas públicas.

Soberania e paz

Os dois presidentes, em suas declarações, se manifestaram favoráveis à solução pacífica de conflitos. Enquanto Lula falou em defender a democracia diante de ataques de extremistas, Jae-Myung reforçou a ideia de se estabelecer a paz.

“Ambos soubemos defender nossas democracias frente aos ataques de setores extremistas. Seguiremos construindo um mundo regido pelo diálogo, pelo respeito entre as nações e pelo fortalecimento do multilateralismo”, disse Lula.

“Reitero a crença forte do governo coreano que é importante a paz para termos segurança. Sem a necessidade de luta ou guerra. E o presidente Lula concorda conosco nesse sentido”, declarou o sul-coreano.

Relacionadas
Presidente chinês Xi Jinping aperta a mão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva após uma cerimônia de assinatura e uma coletiva de imprensa conjunta, no Grande Salão do Povo, em Pequim, China, em 13 de maio de 2025 REUTERS/Tingshu Wang
Acordo Mercosul-China é tratado em conversa entre Lula e Xi Jinping
Brasília - 22.05.2023 - Foto da Fachada do Palácio do Planalto em Brasília. Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasil
Tarifaço: em artigo no Washington Post, Lula critica postura dos EUA
Edição:
Juliana Andrade
Lula Coreia do Sul Mercosul Acordo Mercosul-Coreia do Sul Lee Jae-myung
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Uma mulher vota em uma seção eleitoral no Mercado de Canape Vert, em Porto Príncipe, no Haiti 29 de janeiro de 2017 REUTERS/Andres Martinez Casares
Internacional Haiti marca para dezembro primeira eleição em uma década
seg, 27/07/2026 - 17:00
27.07.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia oficial de chegada do Presidente da República da Coreia, Lee Jae Myung, e da senhora Kim Hea Kyung, no Palácio da Alvorada. Brasília - DF. Foto: Ricardo Stuckert
Internacional Brasil ampliará esforços por acordo entre Mercosul e Coreia do Sul
seg, 27/07/2026 - 16:46
Amazonas 27/07/2026 - Projeto leva atendimento médico a comunidades ribeirinhas do Amazonas. (moradores em frente ao posto de saúde de Bauana, em Carauari). Foto: Lucas Bonny/FAS
Saúde Acesso à saúde reduz histórias de perdas em comunidade do Amazonas
seg, 27/07/2026 - 16:29
São Paulo - 27/07/2026 - Agentes da Guarda Civil Metropolitana resgatam capivara que levou flechada na represa Guarapiranga. Foto: Divulgação/GCM
Meio Ambiente Capivara é morta com flechada na represa de Guarapiranga em SP
seg, 27/07/2026 - 15:54
Belém (PA), 06/06/2025 - Fachada do Theatro da Paz, palco do TEDx Amazônia, centro da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Cultura Unesco reconhece Teatros da Amazônia como Patrimônio Mundial Cultural
seg, 27/07/2026 - 15:33
São Paulo (SP), 31/10/2025 - Pessoas na Avenida Paulista durante manifestação contra a operação policial Contenção no Rio de Janeiro. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Justiça ADPF das favelas altera modelo de combate ao crime no Rio de Janeiro
seg, 27/07/2026 - 14:46
Ver mais seta para baixo