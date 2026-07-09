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Internacional

Cantora galesa Bonnie Tyler morre aos 75 anos, em Portugal

Em maio, ela foi internada por complicações após cirurgia intestinal
Filipe Alexandre Gonçalves - repórter da RTP
Publicado em 09/07/2026 - 10:32
Portugal
Bonnie Tyler, do hit 'Total Eclipse of the Heart', morre aos 75 anos. Foto: Stefan Brending/ wikimedia
© Stefan Brending/ wikimedia
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

A cantora Bonnie Tyler, conhecida por sucessos como Total Eclipse of the Heart, Holding on for a Hero e It's a Heartache morreu na noite de quarta-feira, aos 75 anos, Hospital de Faro, em Portugal, após um longo período internada.

O anúncio foi feito na rede social Facebook da cantora.

"A família e a equipe de Bonnie estão profundamente consternadas ao anunciar que faleceu inesperadamente na noite passada, num hospital em Portugal, na sequência da doença para a qual estava sendo tratada." 

Em maio, a artista, natural de Skewen, no sul do País de Gales, foi colocada em coma induzido depois de ser submetida a uma cirurgia intestinal de emergência em Portugal.

À época, o porta-voz da cantora tinha informado que Bonnie Tyler tinha saído do coma, mas permanecia "muito debilitada e na Unidade de Cuidados Intensivos".

Bonnie Tyler tem uma relação de mais de cinco décadas com Portugal. Atualmente, vivia em Albufeira, no Algarve, uma paixão que chegou a assumir em várias entrevistas. 

A voz rouca era a imagem de marca de Bonnie Tyler. E foi com o tema Total Eclipse of the Heart, lançado em 1983, que a artista obteve o reconhecimento internacional.

A canção esteve duas semanas em primeiro lugar no top do Reino Unido, quatro semanas no top norte-americano, em janeiro ultrapassou milhões de reproduções no Spotify e 1,2 mil milhões de visualizações no YouTube, disse BBC.

O tema deu a Bonnie Tyler uma nomeação para os Grammys, o que também aconteceu com o single Here She Comes e o álbum Faster Than the Speed of Night (1983), que vendeu mais de 4 milhões de cópias e ocupou o 1º lugar no Reino Unido.

Biografia

Bonnie Tyler, era o nome artístico de Gaynor Hopkins. Ela nasceu Skewen, no sul do País de Gales. Admiradora da Motown e de Janis Joplin, durante a adolescência Bonnie participou de corais da igreja anglicana e de concursos locais de talentos.

Em seguida, entrou na banda Dixies, do cantor Bobby Wayne, com quem percorreu bares e pequenas salas de concerto.

Atento à peculiaridade da voz da cantora, os compositores e produtores Ronnie Scott e Steve Wolve criaram um novo repertório. Em seguida, vieram os primeiros contratos, as primeiras gravações e o nome artístico definitivo: Bonnie Tyler.

Entre outros grandes sucessos da época destacam-se ainda It's a Heartache, do álbum Natural Force (1978), e Holding Out for a Hero, que fez parte da banda sonora do filme Footloose, de 1984, e, mais recentemente, de The Super Mario Bros. Movie, um dos maiores sucessos da década nos cinemas.

A carreira de mais de cinco décadas de Bonnie Tyler conta com centena de álbuns, entre os de estúdio, as coletâneas e os gravados ao vivo, destacando-se títulos como Bitterblue (1991), Angel Heart (1992), Heart Strings (2003) e Rocks and Honey (2013).

Festival Eurovisão

Em 2013, Bonnie Tyler representou o Reino Unido no Festival da Eurovisão com o tema Believe in me, tendo alcançado o 19.º lugar, com total de 26 participantes.

Em 2023, foi condecorada com a Ordem do Império Britânico pelos serviços prestados à música.

De acordo com o seu site, a cantora tinha marcada uma nova turnê até ao final deste ano, que começava em Malta, no próximo dia 22, e terminava no País de Gales, em 17 de dezembro, com concertos na Alemanha, República Tcheca,  Hungria, Turquia, Áustria, Escócia, Inglaterra e Romênia.

Entre as mais recentes atuações de Bonnie Tyler em Portugal, estão os concertos no Casino Estoril e no Campo Pequeno, em Lisboa, em 2023, e no Coliseu dos Recreios e no Coliseu do Porto, em 2024.

 

Bonnie Tyler Obituário Hospital de Faro Portugal
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