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Internacional

Dois terremotos nos Andes do Peru deixam cinco mortos e 21 feridos

Mais de 300 pessoas foram afetadas pelos tremores
Marco Aquino
Publicado em 19/07/2026 - 13:47
Lima (Peru)
The debris of a local church following the earthquake of magnitude 5.6 that struck Central Peru on Saturday, in Chongos Bajo, Peru, July 19, 2026. REUTERS/Yershon Vilca
© Reueters/YERSHON VILCA/Proibida reprodução
Reuters

Pelo menos cinco pessoas morreram e 21 ficaram feridas após dois terremotos que abalaram uma região andina do Peru, enquanto dezenas de residências ficaram destruídas ou tiveram sua infraestrutura danificada nas áreas afetadas, informou neste domingo (19) o chefe da Defesa Civil.

Os tremores, de magnitude 5,1 e 3,7, ocorreram na noite de sábado na província de Chupaca, no distrito de Junín, cerca de 300 quilômetros a leste de Lima, informou o Centro Sismológico Nacional por meio de uma mensagem no X.

O primeiro terremoto teve profundidade de 24 quilômetros e o segundo, de 18 quilômetros, precisou o centro sismológico.

O Centro Sismológico Europeu do Mediterrâneo havia informado anteriormente que o primeiro terremoto teve magnitude de 5,6.

“O que temos confirmado até o momento são cinco mortos e 21 feridos”, disse o chefe do Instituto Nacional de Defesa Civil (Indeci), Luis Vásquez, à emissora de rádio local Exitosa.

O funcionário acrescentou que, segundo relatórios preliminares, cerca de 48 residências foram destruídas e outras 18 sofreram danos à infraestrutura, deixando cerca de 300 pessoas afetadas, que estão recebendo assistência com barracas para que possam se abrigar.

Nas localidades afetadas em Chupaca, as residências são rústicas.

Vásquez disse que equipes de emergência e bombeiros chegaram na madrugada às áreas atingidas pelos terremotos para remover os escombros, pois teme-se que haja mais vítimas.

O país está localizado no chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, onde ocorrem aproximadamente 85% da atividade sísmica mundial.

*Proibida a reprodução deste conteúdo.

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