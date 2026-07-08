Equipes encontram destroços de Boeing 737 desaparecido no Paquistão
Equipes de resgate paquistanesas encontraram os destroços de um avião de carga Boeing 737, durante uma operação de busca no mar nesta quarta-feira, 12 horas após a aeronave desaparecer na costa de Karachi. Esforços estão em andamento para localizar os cinco tripulantes que estavam a bordo, informaram as autoridades.
Os destroços do Boeing 737 de carga, da K2 Airways, foram localizados a 53 milhas náuticas (98 km) ao sul do porto de Ormara, segundo a Autoridade Aeroportuária do Paquistão.
A Marinha do Paquistão e a Agência de Segurança Marítima do Paquistão mobilizaram "vários meios aéreos e marítimos" para localizar os destroços, informou o órgão, acrescentando que a operação de busca continua para encontrar os tripulantes.
O primeiro-ministro Shehbaz Sharif havia instruído as autoridades a acelerar as buscas pela aeronave — um cargueiro convertido com 27 anos de uso —, que desapareceu no Mar Arábico após relatar um problema no sistema de navegação.
A K2 Airways, operadora da aeronave, informou que a tripulação era composta por dois pilotos, dois engenheiros e um membro da equipe de apoio. As autoridades não fizeram declarações oficiais sobre a situação deles, embora Sharif tenha expressado suas "sinceras condolências" às famílias.
O avião pode ter caído no mar a sudoeste de Karachi após uma série de mudanças bruscas de altitude seguidas por uma descida final íngreme, segundo o serviço de rastreamento de voos Flightradar24.
As autoridades iniciaram uma operação coordenada de busca e salvamento no mar envolvendo diversas agências, informou a autoridade aeroportuária. A K2 Airways declarou estar colaborando com a Autoridade de Aviação Civil do Paquistão e outros órgãos governamentais. A Boeing ainda não se pronunciou. A aeronave relatou um problema no sistema de navegação às 21h18 (horário padrão do Paquistão / 16h18 GMT) enquanto voava em direção a Karachi, segundo a autoridade aeroportuária.
Avião desceu rapidamente
O controle de tráfego aéreo local tentou orientar a aeronave, mas, três minutos depois, os sistemas de radar mostraram o avião descendo rapidamente e a comunicação foi perdida, informou a autoridade. O voo estava a cerca de 155 milhas náuticas (287 km) a oeste de Karachi naquele momento, de acordo com o comunicado.
Os minutos finais dos dados de rastreamento do Flightradar24 pareciam caóticos, mostrando a aeronave despencar cerca de 5.000 pés em menos de um minuto, subir cerca de 6.000 pés em 30 segundos e, em seguida, entrar em um mergulho catastrófico a partir de 36.550 pés.
O último ponto de dados transmitido situava a aeronave a 1.100 pés acima do nível do mar, com uma razão de descida vertical de menos 22.400 pés por minuto — cerca de 400 quilômetros por hora —, uma taxa de descida extremamente íngreme e anormal. A aeronave desaparecida é um Boeing 737-400 — modelo com décadas de existência e duas gerações anterior ao 737 MAX, que esteve envolvido em uma crise de segurança.
O avião utiliza motores fabricados pela CFM International, uma joint venture entre a GE Aerospace e a francesa Safran. O 737-400 foi entregue originalmente como avião de passageiros à companhia russa Aeroflot em 1999 e convertido para cargueiro em 2012, segundo o Flightradar24. É a única aeronave da K2 Airways, tendo entrado em serviço na companhia aérea em 2024. Seu voo anterior ocorreu em 28 de junho, de acordo com dados do Flightradar24.
O acidente seria o primeiro fatal no Paquistão desde 2020, quando um Airbus A320 da Pakistan International Airlines caiu antes de chegar à pista em Karachi, matando 97 pessoas.