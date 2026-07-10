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Internacional

Espanha: 11 morrem e 19 estão desaparecidos em incêndio florestal

Bombeiros lutam para controlar um dos piores incêndios no país
Loyola Perez de Villegas Muniz e Emma Pinedo - Repórteres da Reuters*
Publicado em 10/07/2026 - 09:12
Los Gallardos
Handout footage from the Forest Fire Extinction Service of Andalusia showing personnel fighting wildfires in Almeria. Video. Foto: @Plan_INFOCA/Reuters
© @Plan_INFOCA/Reuters/ Proibido reprodução
Reuters

Pelo menos 11 pessoas morreram ao tentar fugir de um incêndio florestal no sul da Espanha e 19 estavam desaparecidas, Os bombeiros lutam, nesta sexta-feira (10), para controlar um dos incêndios mais mortais já registrados no país.

Entre as vítimas está um espanhol e o restante parece ser composto por estrangeiros que ignoraram as instruções para permanecer em seus locais. Eles tentaram, em vez disso, fugir de carro enquanto as chamas se espalhavam rapidamente por uma área arborizada nos arredores da cidade de Los Gallardos, na província de Almería, disse Antonio Sanz, chefe de emergências da região da Andaluzia.

A região é um destino turístico popular e abriga muitos estrangeiros, especialmente franceses, britânicos e belgas.

Quatro pessoas, que pareciam ser britânicas - porque o volante do carro estava do lado direito - morreram dentro de um veículo. Mais sete foram encontradas mortas após, aparentemente, terem abandonado seus carros e tentado escapar a pé por uma rota que não fazia parte do plano de retirada.

“As consequências foram terríveis. Tudo parece indicar que, no caso dos mortos, a maioria — ou quase todos eles — é cidadãos estrangeiros”, afirmou Sanz.

As circunstâncias se assemelham às ocorridas no vizinho Portugal em junho de 2017, quando um enorme incêndio florestal, durante uma onda de calor, matou mais de 60 pessoas e feriu dezenas, com metade das vítimas morrendo queimadas em seus carros enquanto tentavam fugir.

Uma série de ondas de calor no início do verão deixou partes da Espanha ressecadas e vulneráveis a qualquer faísca, provocando um início precoce da temporada de incêndios florestais.

Até agora, neste ano, cerca de 57 mil hectares foram queimados, o que representa cerca de metade da média anual das últimas duas décadas e 40% de toda a área queimada na União Europeia, de acordo com o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais.

*(Reportagem adicional de Corina Pons, David Latona e Akanksha Khushi)

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

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