Espanha diz que fluxo migratório para enclave foi revertido

A Espanha informou nesta sexta-feira (31) que conseguiu conter um enorme fluxo de imigrantes em direção a um enclave espanhol no Norte da África, com milhares de pessoas que haviam cruzado a fronteira por terra e por mar já voltando voluntariamente.

Forças marroquinas repeliram as multidões com cassetetes e gás lacrimogêneo nos portões de Ceuta, tentando impedir que mais pessoas invadissem o minúsculo território espanhol que se projeta do Marrocos para o Mediterrâneo.

O Ministério do Interior da Espanha informou que cerca de 50 mil pessoas haviam cruzado a fronteira desde a manhã de quinta-feira e estimou que cerca de 25 mil já haviam voltado.

Juan Jesús Vivas, chefe do governo local de Ceuta, afirmou que cerca de 60 mil pessoas haviam atravessado a fronteira e que 34 haviam morrido. Anteriormente, as autoridades espanholas haviam informado que 19 corpos foram encontrados na água.

A invasão em massa da fronteira causou divisão na Europa, onde líderes de outros países da União Europeia exigiram que a Espanha garantisse que o incidente fosse contido. Partidos de direita em todo o continente atribuíram a culpa pelo incidente às políticas de imigração comparativamente mais flexíveis da Espanha, incluindo uma anistia concedida a centenas de milhares de imigrantes irregulares neste ano.

A França anunciou que estava intensificando as fiscalizações em sua fronteira com a Espanha, e a Itália ameaçou suspender a participação da Espanha no regime de fronteiras abertas da União Europeia (UE).

A Reuters, na fronteira do enclave, viu policiais marroquinos com equipamento anti-motim usando gás lacrimogêneo para dispersar parte das pessoas aglomeradas perto das cercas. Caminhões com canhões de água foram mobilizados e os restos carbonizados de um ônibus e sete carros podiam ser vistos devido aos confrontos com a multidão.

Do outro lado, veículos militares espanhóis se alinhavam ao longo de trechos da fronteira, enquanto dezenas de imigrantes observavam do alto de uma colina em Marrocos, sem conseguir atravessar.

Várias centenas de pessoas foram vistas retornando ao Marrocos por postos de fronteira e buracos na cerca, com algumas afirmando que não conseguiram encontrar comida ou abrigo em Ceuta.

“Sinceramente, nem sei por que vim, e agora estou voltando”, disse à Reuters um jovem marroquino, que afirmou ser de Tânger.

“Não como nada desde o almoço de ontem, embora tenha trazido algum dinheiro comigo... O que estamos fazendo não é bom nem agradável.”

Escala sem precedentes

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, viajou para Ceuta nesta sexta-feira, onde foi recebido com insultos por parte dos manifestantes. Ele classificou a travessia em massa como “uma violação da soberania territorial da Espanha” e afirmou que as autoridades estavam acelerando o repatriamento daqueles que haviam entrado ilegalmente, com total cooperação do Marrocos.

Ceuta e Melilha, cidades autônomas espanholas no norte de Marrocos, possuem as únicas fronteiras terrestres da União Europeia com a África. Ambas enfrentam periodicamente picos de tentativas de travessia por imigrantes que buscam chegar à Europa, mas a escala do fluxo de quinta-feira pareceu sem precedentes.

Em uma postagem no X, a AUGC, associação da Guarda Civil espanhola, afirmou que havia poucos policiais no local para monitorar a cerca durante o aumento repentino de quinta-feira, o que os impediu de conter a corrida.

O ministro da Política Territorial, Ángel Víctor Torres, afirmou que, entre os fatores que contribuíram para o aumento, pode ter uma decisão da Suprema Corte da Espanha no início deste mês, segundo a qual imigrantes interceptados no mar enquanto tentavam chegar a Ceuta ou Melilha não podem ser devolvidos sumariamente sob regras especiais.

No lado marroquino da fronteira, milhares de imigrantes entraram na cidade de Fnideq durante a madrugada, apesar do reforço no destacamento de segurança que frustrou a maioria das tentativas de travessia.

Embora a passagem parecesse bloqueada, grupos seguiram ao longo da costa em busca de rotas para contornar a cerca.

“Cheguei tarde”, disse Brahim, de 32 anos, que forneceu apenas o primeiro nome. Ele contou que havia chegado de Tânger na esperança de atravessar pelo portão, mas o encontrou efetivamente fechado. Entre aqueles que esperavam atravessar estavam mulheres e crianças, tanto de Marrocos quanto de países da África Subsaariana mais ao sul.

Divisões se aprofundam

A imigração é uma das questões mais polêmicas na Europa, onde partidos de extrema-direita vêm ganhando força e grande parte da corrente política dominante tem apoiado políticas mais rígidas.

O governo socialista da Espanha, um caso à parte na tendência continental de endurecimento das regras, afirma que se mantém firme em relação às travessias ilegais, mas que os imigrantes beneficiam a Espanha e ajudam a fortalecer sua economia em rápido crescimento. O governo ofereceu uma anistia em massa que levou centenas de milhares de pessoas a solicitarem residência legal nos últimos meses.

O ministro do Interior da França, Laurent Nuñez, afirmou já ter emitido instruções “para intensificar imediatamente as verificações na fronteira com a Espanha”. O ministério não forneceu mais detalhes sobre como isso alteraria os procedimentos.

Os países da UE normalmente estão impedidos de realizar controles nas fronteiras internas da zona Schengen do bloco, embora os controles possam ser restabelecidos temporariamente em circunstâncias excepcionais. A França possui uma isenção que vem renovando a cada seis meses desde 2015.

A primeira-ministra de direita da Itália, Giorgia Meloni, afirmou que seu país estava preparado “para intervir com medidas extraordinárias para defender as fronteiras e a segurança dos cidadãos, incluindo a suspensão do Espaço Schengen com a Espanha”.

O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, afirmou que a política de anistia da Espanha havia “incentivado o tráfico de pessoas”. A Espanha convocou o embaixador italiano para protestar contra as declarações de Tajani.

Marine Le Pen, candidata à Presidência da França pelo partido de extrema-direita da França, Reunião Nacional, afirmou que, caso vença as eleições no próximo ano, restringirá a livre circulação no âmbito do Acordo de Schengen aos cidadãos europeus.

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