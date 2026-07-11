EUA buscam compromisso do Irã para liberar Estreito de Ormuz

Não foram registrados ataques na sexta-feira nem no início do sábado

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, chegou a Omã no sábado para discutir medidas que garantam a passagem segura de navios pelo Estreito de Ormuz, enquanto Washington busca um compromisso público de trânsito livre e seguro.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou na sexta-feira que os EUA e o Irã haviam concordado em continuar as negociações, apesar da escalada das hostilidades nesta semana, ao mesmo tempo em que declarou o fim do cessar-fogo alcançado entre as duas partes.

Não foram registrados ataques na sexta-feira nem no início do sábado, e uma fonte iraniana de alto escalão informou à Reuters que foi acordada uma teleconferência entre Irã, EUA, Catar e Paquistão, e que os mediadores estavam tentando organizá-la para sábado, enquanto Araqchi está em Omã.

Omã está ajudando a mediar o fim de uma guerra que espalhou a insegurança no Golfo e elevou os preços em todo o mundo desde que EUA e Israel lançaram ataques aéreos contra o Irã em 28 de fevereiro.

A CBS News e sua parceira britânica, a BBC, informaram que o vice-presidente dos EUA, JD Vance, o secretário de Estado, Marco Rubio, o enviado especial Steve Witkoff e o genro de Trump, Jared Kushner, devem liderar as negociações no sábado com Araqchi. A agência de notícias iraniana Fars citou posteriormente uma fonte afirmando que nenhuma negociação ocorreria até que os EUA recuassem de suas posições.

Autoridades de alto escalão dos EUA disseram a repórteres na sexta-feira que o Irã havia informado às autoridades americanas que os recentes ataques à navegação no estreito foram causados por uma “parte desorientada de seu sistema”, comentários que pareciam ter como objetivo acalmar as tensões.

O recrudescimento do conflito lançou mais dúvidas sobre o futuro de um acordo provisório destinado a pôr fim ao conflito e impulsionou os preços do petróleo para cima, uma questão politicamente delicada para Trump antes das eleições legislativas de novembro.

“A República Islâmica do Irã nos pediu para continuar as ‘conversas’. Concordamos em fazê-lo, mas os Estados Unidos deixaram claro para eles, em termos inequívocos, que o cessar-fogo ACABOU!”, postou Trump em sua plataforma Truth Social na sexta-feira.

Negociadores do Catar se reuniram com autoridades no Irã na sexta-feira para amenizar as tensões e discutir o Estreito de Ormuz, disse à Reuters uma pessoa a par da situação.

Irã ameaça vingar morte do líder supremo

Uma declaração por escrito do novo líder supremo do Irã, o aiatolá Mojtaba Khamenei, divulgada no sábado, ameaçou vingança pela morte de seu antecessor e pai, que foi assassinado em 28 de fevereiro.

Divulgada por ocasião das cerimônias fúnebres do ex-líder aiatolá Ali Khamenei — às quais o novo líder não compareceu —, a declaração afirma que a vingança ocorrerá independentemente de o que acontecer ao Irã.

“Comprometemo-nos a vingar o sangue do líder martirizado e de todos os mártires”, dizia a mensagem.

Nas cerimônias fúnebres na quinta-feira, uma enorme multidão de enlutados lotou um pátio, alguns segurando faixas com os dizeres: “Vamos matar Trump.”

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