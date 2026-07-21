EUA e México retomam negociações comerciais

Os negociadores comerciais dos Estados Unidos e do México vão se reunir nesta terça-feira (21) para a terceira rodada de negociações bilaterais, com o objetivo de avançar na revisão do acordo comercial da América do Norte, conhecido como USMCA. As negociações ocorrem no momento em que o presidente norte-americano, Donald Trump, impõe ao Canadá nova série de tarifas punitivas.

As negociações, das quais o Canadá está excluído, estão programadas para durar três dias e constituem as primeiras discussões formais sobre alterações ao Acordo EUA-México-Canadá (USMCA) desde que o governo Trump se recusou a prorrogar o pacto comercial regional, em vigor há seis anos, em 1º de julho.

A medida deu início a um prazo para a extinção do USMCA em 10 anos, a menos que os três países cheguem a um acordo sobre melhorias. Grupos setoriais têm instado Trump a manter intacta a estrutura trilateral e o acesso amplamente isento de tarifas que sustenta quase US$1,6 trilhão em comércio anual.

O novo embaixador do México nos EUA, Roberto Lazzeri, afirmou. na sexta-feira. que o México espera chegar a um novo acordo até o final do ano e que acredita que os EUA e o Canadá tenham o mesmo objetivo.

“A cada momento que perdemos, acho que estamos perdendo competitividade, participação de mercado e investimento; portanto, é do interesse de nós três chegarmos a uma solução em breve”, disse Lazzeri, ex-banqueiro de investimentos e ex-funcionário do Ministério da Fazenda mexicano.

Ele acrescentou que o México compartilha do objetivo do governo Trump de trazer mais indústrias para a América do Norte, inclusive para os EUA. Outro objetivo fundamental para o México é obter alguma redução nas tarifas de segurança nacional impostas por Trump, de 25% sobre automóveis mexicanos e de 50% sobre seus produtos de aço e alumínio — tarifas que também se aplicam ao Canadá.

As negociações ocorrem um dia após o governo Trump ter anunciado novas tarifas sobre quase US$ 20 bilhões em produtos canadenses, em resposta às tarifas retaliatórias de Ottawa sobre automóveis, aço, alumínio e bebidas alcoólicas dos EUA, bem como às suas altas tarifas sobre laticínios.

Essa medida aprofunda uma divisão que tem mantido o Canadá praticamente à margem das negociações do acordo comercial, já que o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, afirmou que houve poucos avanços no sentido de concessões.

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou em comunicado que seu governo apresentou propostas abrangentes para resolver as disputas comerciais com Washington, acrescentando que as tarifas impostas anteriormente por Trump violavam o pacto comercial da América do Norte.

Greer, por sua vez, elogiou o México por não ter retaliado às tarifas dos EUA e por sua abordagem “pragmática” nas negociações, que incluem esforços para alinhar os controles de exportação do México aos dos EUA, medidas para proteger os direitos de propriedade intelectual e ações para coibir a exportação de abacates cultivados em terras desmatadas ilegalmente.