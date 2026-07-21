logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

EUA e México retomam negociações comerciais

Excluído dos acordos, Canadá tem novas tarifas impostas por Trump
Reuters
Publicado em 21/07/2026 - 10:08
Cidade do México
Casa Branca
© Reuters/Proibida reprodução
Reuters

Os negociadores comerciais dos Estados Unidos e do México vão se reunir nesta terça-feira (21) para a terceira rodada de negociações bilaterais, com o objetivo de avançar na revisão do acordo comercial da América do Norte, conhecido como USMCA. As negociações ocorrem no momento em que o presidente norte-americano, Donald Trump, impõe ao Canadá nova série de tarifas punitivas.

As negociações, das quais o Canadá está excluído, estão programadas para durar três dias e constituem as primeiras discussões formais sobre alterações ao Acordo EUA-México-Canadá (USMCA) desde que o governo Trump se recusou a prorrogar o pacto comercial regional, em vigor há seis anos, em 1º de julho.

A medida deu início a um prazo para a extinção do USMCA em 10 anos, a menos que os três países cheguem a um acordo sobre melhorias. Grupos setoriais têm instado Trump a manter intacta a estrutura trilateral e o acesso amplamente isento de tarifas que sustenta quase US$1,6 trilhão em comércio anual.

O novo embaixador do México nos EUA, Roberto Lazzeri, afirmou. na sexta-feira. que o México espera chegar a um novo acordo até o final do ano e que acredita que os EUA e o Canadá tenham o mesmo objetivo.

“A cada momento que perdemos, acho que estamos perdendo competitividade, participação de mercado e investimento; portanto, é do interesse de nós três chegarmos a uma solução em breve”, disse Lazzeri, ex-banqueiro de investimentos e ex-funcionário do Ministério da Fazenda mexicano.

Ele acrescentou que o México compartilha do objetivo do governo Trump de trazer mais indústrias para a América do Norte, inclusive para os EUA. Outro objetivo fundamental para o México é obter alguma redução nas tarifas de segurança nacional impostas por Trump, de 25% sobre automóveis mexicanos e de 50% sobre seus produtos de aço e alumínio — tarifas que também se aplicam ao Canadá.

As negociações ocorrem um dia após o governo Trump ter anunciado novas tarifas sobre quase US$ 20 bilhões em produtos canadenses, em resposta às tarifas retaliatórias de Ottawa sobre automóveis, aço, alumínio e bebidas alcoólicas dos EUA, bem como às suas altas tarifas sobre laticínios.

Essa medida aprofunda uma divisão que tem mantido o Canadá praticamente à margem das negociações do acordo comercial, já que o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, afirmou que houve poucos avanços no sentido de concessões.

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou em comunicado que seu governo apresentou propostas abrangentes para resolver as disputas comerciais com Washington, acrescentando que as tarifas impostas anteriormente por Trump violavam o pacto comercial da América do Norte.

Greer, por sua vez, elogiou o México por não ter retaliado às tarifas dos EUA e por sua abordagem “pragmática” nas negociações, que incluem esforços para alinhar os controles de exportação do México aos dos EUA, medidas para proteger os direitos de propriedade intelectual e ações para coibir a exportação de abacates cultivados em terras desmatadas ilegalmente.

Relacionadas
Tempestades no Chile matam três pessoas, deslocam centenas enquanto as chuvas mais intensas são esperadas. Foto: Frame/Reuters/ Proibido reprodução
Tempestade no Chile deixa 10 mortos e mais de 100 mil isolados
Imagem captada por um drone mostra contêineres no Porto de Montreal, em Montreal, Quebec, Canadá 14 de abril de 2025 REUTERS/Carlos Osorio
EUA impõem novas tarifas de 50% sobre alguns produtos canadenses
Apoiadores dos houthis se manifestam contra restrições impostas pela coalizão liderada pela Arábia Saudita às áreas controladas pelos houthis, em Sanaa, no Iêmen 17 de julho de 2026 REUTERS/Khaled Abdullah
Houthis fecham estreito de Bab el-Mandeb em bloqueio à Arábia Saudita
EUA México negociações bilaterais USMCA
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Presidente da Fifa Gianni Infantino 5/12/2025 Pool via REUTERS/Dan Mullan
Esportes Como Mundial com 64 seleções pode transformar economia do futebol
ter, 21/07/2026 - 11:57
Eleições 2º turno, a deficiente visual, Danielle Parrela Mendes , votando (Valter Campanato/Agência Brasil)
Política Brasil tem quase 2 milhões de eleitores com deficiência, aponta TSE
ter, 21/07/2026 - 11:15
São Paulo (SP), 27/10/2024 - Eleitores comparecem para votação no segundo turno das eleições para prefeito no Escola Estadual Caetano de Campos. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Política Decreto autoriza atuação das Forças Armadas nas eleições de 2026
ter, 21/07/2026 - 11:14
Missão oficializa Renan Santos como 1º candidato à Presidência da República deste ano no país. Foto: Bartholomeu Ferreira da Cruz/ CNM
Política Partido Missão oficializa Renan Santos como candidato à Presidência
ter, 21/07/2026 - 11:08
Paraty (RJ), 02/08/2025 - Centro Histórico de Paraty durante a 23ª Festa Literária Internacional de Paraty - Flip. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Cultura Ativista Angela Davis é destaque na programação do Sesc na Flip
ter, 21/07/2026 - 11:05
Polícia deflagra operação contra quadrilha que roubava remédios contra o câncer. Foto: PCERJ/ Divulgação
Geral Polícia deflagra operação contra roubo de medicamentos oncológicos
ter, 21/07/2026 - 10:41
Ver mais seta para baixo