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Internacional

EUA impõem novas sanções relacionadas ao Irã

Medidas visaram banqueiro iraniano radicado em Dubai
Andrea Shalal - Reuters
Publicado em 10/07/2026 - 20:46
Washington
Embarcações no Estreito de Ormuz, vistas de Musandam, Omã 8 de julho de 2026
© Reuters/Stringer
Reuters

Os Estados Unidos impuseram, nesta sexta-feira (10), novas sanções relacionadas ao Irã, visando um importante financiador do novo líder iraniano, Mojtaba Khamenei, e outras 13 pessoas físicas e jurídicas, após a retomada dos ataques de Teerã a petroleiros no Estreito de Ormuz, informou o Departamento do Tesouro.

As sanções visaram Ali Ansari, um banqueiro e empresário iraniano radicado em Dubai que já havia sido sancionado pelo Reino Unido por seu papel no apoio financeiro às atividades da Guarda Revolucionária do Irã e de outras entidades, informou o Tesouro.

O Tesouro afirmou que Ansari desviou recursos públicos para uma extensa carteira no exterior de imóveis e participações comerciais a fim de enriquecer a si mesmo, às elites governamentais e à Guarda Revolucionária.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac) do Tesouro também visou três casas de câmbio sediadas no Irã e “empresas de fachada” estrangeiras que, segundo o órgão, movimentavam bilhões de dólares anualmente em nome de bancos iranianos sancionados, utilizando camadas de empresas de fachada para ocultar as atividades ilícitas do governo.

“Os Estados Unidos estão tomando medidas decisivas para cortar as fontes de financiamento que sustentam a elite governante do Irã”, afirmou o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott, em comunicado. “Ao atingir essas redes, os Estados Unidos estão prejudicando diretamente a capacidade do regime de acessar moeda estrangeira e conduzir atividades financeiras internacionais.”

As sanções foram anunciadas em um dia de relativa calma, após uma semana de conflitos renovados, quando três petroleiros comerciais do Catar e da Arábia Saudita foram alvo de ataques iranianos, levando os EUA a atacar alvos iranianos e o Irã a responder com ataques a instalações militares norte-americanas nos países do Golfo Pérsico.

 

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