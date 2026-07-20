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Internacional

EUA impõem novas tarifas de 50% sobre alguns produtos canadenses

Canadá ainda não se manifestou sobre taxação a partir de agosto
Ryan Patrick Jones - repórter da Reuters
Publicado em 20/07/2026 - 20:50
Toronto
Imagem captada por um drone mostra contêineres no Porto de Montreal, em Montreal, Quebec, Canadá 14 de abril de 2025 REUTERS/Carlos Osorio
© Carlos Osorio
Reuters

Os Estados Unidos estão impondo uma tarifa de 50% sobre uma ampla gama de produtos canadenses em resposta ao que chamaram de “tratamento discriminatório” do Canadá em relação a carros, bebidas alcoólicas e laticínios norte-americanos, segundo a Casa Branca.

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou três proclamações para impor as tarifas com base em uma lei comercial de quase um século, a Seção 338 da Lei Tarifária de 1930, que permite a aplicação de tarifas de até 50% sobre importações de países específicos.

Os produtos abrangidos pelas tarifas vão desde vinho até tacos de hóquei e cimento, de acordo com um comunicado da Casa Branca. As novas tarifas também se aplicariam a uma variedade de outros itens, incluindo laticínios, piscinas, móveis, varas de pesca, sementes, roupas e perucas.

“Enquanto o governo continua a garantir acordos comerciais justos e recíprocos com nossos parceiros comerciais, o Canadá, ao contrário de outros parceiros e aliados, continua a retaliar contra os Estados Unidos por seus esforços para reequilibrar o comércio e proteger a indústria norte-americana em setores sensíveis à segurança nacional”, afirmou o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, em comunicado.

O gabinete do primeiro-ministro canadense, Mark Carney, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O anúncio ocorre poucos dias depois que Trump culpou o Canadá pela propagação da fumaça dos incêndios florestais pelos Estados Unidos e ameaçou adicionar o “custo incalculável” do combate à poluição às tarifas já existentes sobre produtos canadenses.

As tarifas anunciadas nesta segunda-feira entram em vigor em 19 de agosto e se aplicam independentemente de os produtos se enquadrarem no Acordo EUA-México-Canadá, embora energia, potássio, peixes, minerais essenciais e produtos já abrangidos pelas tarifas da Seção 232 estejam isentos.

A Casa Branca citou o sistema “protecionista” de laticínios do Canadá, bem como as tarifas e cotas sobre carros importados pelo Canadá dos EUA, mas não de outros países, como algumas das razões para as tarifas. Também citou o fato de que a maioria das províncias canadenses suspendeu a venda de bebidas alcoólicas dos EUA, medida tomada em resposta a tarifas anteriores dos EUA.

A Casa Branca afirmou que as importações canadenses de veículos motorizados dos EUA caíram 22% e as importações de bebidas alcoólicas dos EUA diminuíram 81% no último ano.

* É proibida a reprodução deste conteúdo

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