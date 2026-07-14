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Internacional

EUA: inflação ao consumidor desacelera mais que o esperado em junho

O índice recuou 0,4% no mês, após avançar 0,5% em maio.
Lucia Mutikani
Publicado em 14/07/2026 - 11:17
Washington
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Reuters

A inflação ao consumidor nos Estados Unidos desacelerou mais do que o esperado em junho, no entanto, a previsão é de que não haja alívio às famílias e nem a possibilidade de que seja descartado um aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve este ano, com o conflito no Oriente Médio ainda sem solução.

O índice de preços ao consumidor subiu 3,5% nos 12 meses até junho, após alta de 4,2% em maio, o maior aumento na base anual desde abril de 2023, segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo Departamento de Estatísticas do Trabalho do Ministério do Trabalho.

O índice recuou 0,4% no mês, após avançar 0,5% em maio. Economistas consultados pela Reuters previam que alta de 3,8% na base anual e queda de 0,1% em relação ao mês anterior.

A retração do índice reflete principalmente uma queda nos preços da gasolina em relação às máximas de vários anos depois de um frágil cessar-fogo entre os EUA e o Irã no mês passado. Essa trégua, porém, ruiu na semana passada depois que navios-tanque comerciais foram alvo de ataques no Estreito de Ormuz, desencadeando ataques militares entre os Estados Unidos e o Irã.

Como resultado, os preços da gasolina reverteram a tendência, com a média nacional subindo para US$3,86 por galão nesta terça-feira, ante US$ 3,79 na semana anterior, segundo dados da AAA, associação de defesa dos motoristas.

É provável que haja novos aumentos, já que os preços do petróleo atingiram a máxima em quatro semanas nesta terça-feira, após os EUA terem restabelecido um bloqueio naval ao Irã. O presidente Donald Trump afirmou nesta segunda-feira (13) que os Estados Unidos restabeleceriam o bloqueio no Estreito de Ormuz, que se tornou um dos principais campos de batalha do conflito.

Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, os preços ao consumidor subiram 2,6% em junho na base anual, após alta de 2,9% em maio. No mês, o núcleo da inflação ficou estável, após alta de 0,2% em maio.

O banco central dos EUA acompanha o índice de preço PCE para sua meta de inflação de 2%. A inflação ficou abaixo de 2% pela última vez no início de 2021. A ata da reunião do Fed de 16 e 17 de junho, publicada na semana passada, mostrou que as preocupações das autoridades com a inflação aumentaram no mês passado.

O Fed manteve sua taxa básica de juros na faixa de 3,50% a 3,75% na reunião de junho, embora novas projeções tenham revelado um sentimento crescente em relação a um provável aumento 2026.

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