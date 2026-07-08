Internacional
Forças dos EUA realizam novos ataques contra Irã
Comando Central diz que objetivo é enfraquecer fechamento de Ormuz
Reuters
Publicado em 08/07/2026 - 17:42
Washington
Versão em áudio
Forças militares norte-americanas estão realizando novos ataques contra o Irã, informou o Comando Central dos EUA nesta quarta-feira (8), poucas horas depois de o presidente Donald Trump ter declarado que um acordo provisório para pôr fim à guerra com o Irã estava “encerrado”.
Segundo o comando, os ataques tinham como objetivo enfraquecer a capacidade do Irã de ameaçar a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz.
“Os Estados Unidos estão responsabilizando o Irã pelas recentes agressões injustificadas contra navios comerciais e tripulações civis que navegavam livremente por uma via navegável internacional vital”, escreveu o Comando Central dos EUA em uma postagem no X.
É proibida a reprodução deste conteúdo
Mais notícias
Geral Policial civil é morto com tiro na cabeça na zona norte do Rio
qua, 08/07/2026 - 18:15
Internacional Forças dos EUA realizam novos ataques contra Irã
qua, 08/07/2026 - 17:42
Política Entidades defendem projeto que proíbe alimentação forçada de animais
qua, 08/07/2026 - 17:38
Internacional Tensão no Golfo Pérsico ameaça acordo entre EUA e Irã
qua, 08/07/2026 - 17:27
Meio Ambiente Região Sul tem previsão de frio intenso para os próximos dias
qua, 08/07/2026 - 17:22
Saúde Alunas vencem concurso internacional com projeto sobre câncer de mama
qua, 08/07/2026 - 17:14