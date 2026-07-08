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Internacional

Forças dos EUA realizam novos ataques contra Irã

Comando Central diz que objetivo é enfraquecer fechamento de Ormuz
Reuters
Publicado em 08/07/2026 - 17:42
Washington
Reuters

Forças militares norte-americanas estão realizando novos ataques contra o Irã, informou o Comando Central dos EUA nesta quarta-feira (8), poucas horas depois de o presidente Donald Trump ter declarado que um acordo provisório para pôr fim à guerra com o Irã estava “encerrado”.

Segundo o comando, os ataques tinham como objetivo enfraquecer a capacidade do Irã de ameaçar a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz.

“Os Estados Unidos estão responsabilizando o Irã pelas recentes agressões injustificadas contra navios comerciais e tripulações civis que navegavam livremente por uma via navegável internacional vital”, escreveu o Comando Central dos EUA em uma postagem no X.

 

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