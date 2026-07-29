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Internacional

França e Espanha lutam para conter incêndios florestais

Temperaturas voltaram a subir nos dois países
Janis Laizans e Guillermo Martinez - Reuters *
Publicado em 29/07/2026 - 12:09
Lanton e El Tiemblo
Bombeiros correm para conter incêndios florestais que ocorrem no sudoeste da França. Foto: Frame/ Reuters/ Proibido reprodução
© Frame/ Reuters/ Proibido reprodução
Reuters

As temperaturas voltaram a subir na França e na Espanha nesta quarta-feira (29), na quarta onda de calor do verão, aumentando a ameaça de incêndios florestais que já forçaram retiradas em grande escala, devastaram florestas e mataram animais selvagens.

Na Espanha, a agência meteorológica Aemet informou que as temperaturas deveriam atingir 40 graus Celsius nesta quarta-feira em pelo menos seis regiões, que foram colocadas em alerta laranja, o segundo nível mais alto da escala de alerta.

Na França, as temperaturas no sudoeste, atingido por incêndios devastadores, deveriam subir de cerca de 33°C na terça-feira (28) para atingir um pico de 42°C, de acordo com a Meteo France, enquanto ventos secos vindos do sudoeste pela manhã e do oeste à tarde poderiam alimentar as chamas.

Os bombeiros franceses mantiveram estável durante a noite um grande incêndio a oeste de Bordeaux. E perto do aeroporto de Bordeaux, que permaneceu aberto, os serviços de bonde foram retomados e os hotéis reabriram. Mas as autoridades alertaram que os incêndios florestais estão longe de terem acabado.

“Neste momento, a situação está estável, mas o incêndio ainda não está sob controle”, alertou o comandante dos bombeiros Matthieu Jomain aos repórteres. 

“Continuamos vigilantes, é claro, hoje, considerando as condições meteorológicas previstas, com um novo aumento nas temperaturas e ventos mais fortes à tarde”, disse.

Enquanto isso, o centro de resposta a emergências da União Europeia alertou que a Grécia, a Itália e a Europa Central devem enfrentar um risco elevado de incêndios florestais nas próximas semanas.

A Europa, o continente que mais rapidamente está se aquecendo no mundo, sofreu ondas de calor recordes este ano, à medida que as mudanças climáticas causadas pelo homem intensificam o calor e a seca, o que permite que os incêndios florestais se espalhem mais rapidamente.

Ondas de calor mais frequentes e intensas estão causando milhares de mortes e perturbando cada vez mais a vida cotidiana, desde o congestionamento do tráfego rodoviário e ferroviário até o impedimento da navegação fluvial.

Ao destacar a devastação causada pelo incêndio na zona rural e à vida selvagem, imagens captadas por um drone da Reuters em El Tiemblo, na província espanhola de Ávila, perto de Madri, mostraram carcaças carbonizadas de veados em uma floresta reduzida a cinzas.

Uma moradora de Madri, que se identificou como Cintia, ficou horrorizada com a cena em El Tiemblo, um lugar que ela costumava visitar com frequência.

“Nós amamos isso, a vida selvagem, tudo ao nosso redor. Costumávamos levar comida para os animais porque eles são daqui. Eles pertencem a esta terra”, disse. “E veja como está hoje”.

Colaboraram Leonardo Benassatto, em La Vilavella; Yves Herman e Janis Laizans, em Bordeaux; David Latona e Emma Pinedo, em Madri, e Inti Landauro, Kate Abnett e Sudip Kar-Gupta, em Bruxelas

* É proibida a reprodução deste conteúdo 

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