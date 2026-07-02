logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

França suspende exigência de visto para brasileiros na Guiana Francesa

Medida entra em vigor dia 31 de julho
Agência Brasil
Publicado em 01/07/2026 - 21:03
Brasília
Oiapoque - O governo do Amapá espera poder inaugurar a ponte que liga a cidade de Oiapoque, no norte do estado, a St. Georges, na Guiana Francesa Divulgação Ministério das Cidades)
© Divulgação Ministério das Cidades

Brasil e França oficializaram nesta quarta-feira (1) a suspensão, a partir de 31 de julho, da exigência de visto para a entrada de cidadãos brasileiros na Guiana Francesa. O acordo foi assinado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e pelo ministro francês da Europa e dos Negócios Estrangeiros, Jean-Noël Barrot, durante encontro no Itamaraty. A medida faz parte de um plano de ação para aprofundar a cooperação bilateral em segurança pública na fronteira entre Brasil e Guiana Francesa, com o objetivo de combater o crime organizado transnacional na região.

Segundo Mauro Vieira, a isenção de visto representa um avanço nas relações entre os dois países e atende a uma reivindicação antiga das populações que vivem na região de fronteira.

"Trata-se de um marco histórico nas nossas relações que atende aos anseios das populações, tanto do lado do Brasil, em especial do estado do Amapá, quanto do lado da Guiana", afirmou o ministro. Ele disse que a medida deverá incentivar a circulação regular de pessoas entre os dois territórios, estimular o desenvolvimento regional e contribuir para o enfrentamento da criminalidade.

"A isenção do visto incentivará a travessia legal e contribuirá para o desenvolvimento do Amapá e da Guiana. Contribuirá também com o combate ao crime na fronteira, proporcionando maior registro e coleta de informações", disse.

Durante a cerimônia, Jean-Noël Barrot afirmou que Brasil e França compartilham não apenas uma fronteira, mas também a responsabilidade de garantir a segurança das populações locais, proteger o meio ambiente e promover o desenvolvimento da região transfronteiriça.

Além da agenda de segurança, os chanceleres discutiram o fortalecimento da parceria estratégica entre Brasil e França nas áreas de defesa, indústria, inovação, energia, minerais críticos e supercomputação.

Relacionadas
Logo da Agência Brasil
Preso acusado de atuar como coiote na fronteira com a Guiana Francesa
Operação Catraia
PF combate migração ilegal na fronteira com a Guiana Francesa
Comando Conjunto Ágata Norte, formado pelo Comando Militar do Norte, 4º Distrito Naval e Ala 9, informa a apreensão de ouro, armamento e munição ilegais em Oiapoque (AP)
Operação Ágata intensifica ações na fronteira com Guiana Francesa
Edição:
Maiana Diniz
Guiana francesa Visto Amapá MRE Itamaraty França brasil segurança acordo internacional fronteira
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Cristo Redentor localizada no topo do morro do Corcovado
Geral Cristo Redentor terá novas escadas e elevadores de acesso
qua, 01/07/2026 - 22:01
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Cerimônia de reabertura do Teatro Castro Alves, Salvador - BA.
Cultura Teatro Castro Alves, em Salvador, é reinaugurado após reforma completa
qua, 01/07/2026 - 21:57
Brasília (DF), 01/07/2026 - O Ministério das Comunicações, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) apresentam os resultados do programa Brasil Digital, iniciativa que vem ampliando o acesso da população brasileira à TV pública, educativa e legislativa em sinal digital aberto e gratuito. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Cultura Mais de 7,5 milhões de pessoas passaram a receber sinal da EBC em 2026
qua, 01/07/2026 - 21:06
Oiapoque - O governo do Amapá espera poder inaugurar a ponte que liga a cidade de Oiapoque, no norte do estado, a St. Georges, na Guiana Francesa Divulgação Ministério das Cidades)
Internacional França suspende exigência de visto para brasileiros na Guiana Francesa
qua, 01/07/2026 - 21:03
brasilia sem onibus caus no trasito
Geral Rodoviários do Rio decidem suspender greve e ônibus voltam a circular
qua, 01/07/2026 - 21:01
São Paulo (SP), 05/03/2026 - Abertura do Festival SESI de Educação e Campeonato Nacional de Robótica, no prédio da Bienal de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Cultura Sesi completa 80 anos com rede de 468 escolas em todo Brasil
qua, 01/07/2026 - 20:57
Ver mais seta para baixo