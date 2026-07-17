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Internacional

Guterres manifesta preocupação com escalada militar no Irã

ONU condena ataques a civis e pede reforço da via diplomática
Jana Choukeir, Eman Abouhassira, Christine Kiernan - REUTERS
Publicado em 17/07/2026 - 17:23
Nova York (EUA)
Secretário-geral da ONU, António Guterres
© Foto: ONU/Jean-Marc Ferré (arquivo)
Reuters

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, está profundamente preocupado com a escalada do conflito entre o Irã e os Estados Unidos, especialmente com os ataques à infraestrutura civil no Irã e em toda a região.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (17), em Nova York, o porta-voz adjunto da ONU, Farhan Haq, afirmou que esses ataques são "inaceitáveis" e reiterou a convicção de Guterres de que não há solução militar para a crise.

"O secretário-geral continua profundamente preocupado com a escalada militar entre o Irã e os Estados Unidos da América. Ele está particularmente preocupado com os ataques à infraestrutura civil no Irã e em toda a região. Esses ataques são inaceitáveis", disse Haq.

Segundo o porta-voz, Guterres defende o fortalecimento dos esforços diplomáticos para alcançar uma solução pacífica e duradoura para o conflito, que inclua o pleno restabelecimento dos direitos e das liberdades de navegação no Estreito de Ormuz.

Questionado sobre a reação do Irã, Haq afirmou que o secretário-geral tem reiterado que o país não deve atacar Estados vizinhos.

"O secretário-geral tem dito repetidamente que o Irã não deve atacar nenhum dos países vizinhos. Como sabem, ele já condenou esse tipo de ação no passado. Estamos preocupados com qualquer nova escalada. As tensões estão aumentando em uma região que já é volátil. Continuamos pedindo que todas as partes exerçam o máximo de contenção, evitem ações que possam agravar ainda mais a situação e se empenhem urgentemente na redução das tensões", afirmou.

Nesta sexta-feira, os Estados Unidos atingiram pontes e um aeroporto no Irã. Em resposta, Teerã atacou uma usina de energia e uma de dessalinização no Kuwait, ampliando os alvos do conflito para incluir infraestrutura civil.

No mar, onde o conflito voltou a afetar o abastecimento de energia proveniente do Golfo, fuzileiros navais estadunidenses abordaram um navio-tanque nas proximidades do Estreito de Ormuz. Outra embarcação foi capturada por homens armados na costa do Iêmen, aumentando as preocupações com a segurança em outro importante corredor para o transporte de petróleo, na entrada do Mar Vermelho.

Washington e Teerã vêm testando os limites da escalada desde o colapso do acordo de cessar-fogo na semana passada, elevando o risco de um retorno a um conflito em larga escala.

*Proibida a reprodução deste conteúdo.

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