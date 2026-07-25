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Internacional

Guterres pede ajuda internacional para Síria devastada pela guerra

Ele é o primeiro secretário-geral das ONU a visitar o país desde 2009
Lusa
Publicado em 25/07/2026 - 12:16
Síria
Síria- 08/12/2024 Pessoas passam por um tanque que pertencia ao Exército Sírio, depois que rebeldes sírios anunciaram que derrubaram Bashar al-Assad da Síria, em Damasco, Síria, 8 de dezembro de 2024. REUTERS/Mohamed Azakir/ Reprodução proibida.
© REUTERS/Mohamed Azakir/ Reprodução proibida.

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres​, chegou à Síria neste sábado (25) para uma visita histórica, a primeira de um chefe da ONU desde 2009, antes do início da guerra civil no país, em 2011.

O ministro dos Negócios Estrangeiros sírio, Asaad al-Shaibani, recebeu Guterres e a sua comitiva no aeroporto internacional de Damasco, segundo informações da agência de notícias estatal Sana.

Espera-se que Guterres expresse o seu apoio ao processo de transição na Síria durante uma visita que deverá durar três dias e acontece mais de um ano depois de as novas autoridades do país, lideradas por Ahmed al-Charaa, terem deposto o ex-presidente Bashar al-Assad.

Guterres tornou-se, assim, o primeiro chefe da ONU a visitar a Síria desde Ban Ki-moon, em 2009.

Desde que Al-Charaa assumiu o poder, a comunidade internacional tem cobrado as novas autoridades a construírem instituições fortes e eficazes e a estabelecerem um sistema de governação que inclua todos os segmentos da sociedade síria, com particular ênfase na representação das minorias.

O porta-voz do secretário-geral da ONU, Stéphane Dujarric, informou que o objetivo não é apenas a recuperação de mais de 13 anos de guerra, mas também "lançar as bases para um futuro mais estável e inclusivo para todos os sírios".

Neste sentido, destacou que Guterres reafirmará, durante a sua viagem, "o papel das Nações Unidas", que é "acompanhar e auxiliar o povo sírio" na conquista dos seus objetivos.

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