logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Houthis fecham estreito de Bab el-Mandeb em bloqueio à Arábia Saudita

Preço do petróleo subiu levemente após o anúncio, mas recuou
Nayera Abdallah, Eman Abouhassira e Timour Azhari*
Publicado em 20/07/2026 - 15:52
Dubai
Apoiadores dos houthis se manifestam contra restrições impostas pela coalizão liderada pela Arábia Saudita às áreas controladas pelos houthis, em Sanaa, no Iêmen 17 de julho de 2026 REUTERS/Khaled Abdullah
© REUTERS/Khaled Abdullah/Proibida reprodução
Reuters

Os houthis do Iêmen, alinhados com o Irã, anunciaram nesta segunda-feira (20) que estão impondo um bloqueio naval à Arábia Saudita, uma medida que abre uma nova frente contra os Estados Unidos (EUA) em sua guerra contra o Irã e amplia a ameaça ao abastecimento energético global e ao comércio para além do Golfo Pérsico.

O anúncio ocorreu apesar dos sinais de que Teerã e Washington desejavam retomar as negociações diplomáticas para interromper um ciclo crescente de ataques que praticamente destruiu um frágil acordo provisório assinado no mês passado.

Os preços do petróleo subiram brevemente após a declaração dos houthis, mas recuaram devido às esperanças dos operadores de mercado por um avanço diplomático.

O Irã vinha pressionando os houthis a fechar o estreito de Bab el-Mandeb, porta de entrada para o Mar Vermelho, caso os EUA continuassem a atacar a infraestrutura energética iraniana.

O fechamento total do estreito reduziria o abastecimento global de petróleo em 7%, já que impediria que a maior parte das exportações de petróleo sauditas saíssem da região.

Essa interrupção se somaria ao corte maciço nos fluxos globais de petróleo causado pela guerra no Golfo Pérsico, que já reduziu os embarques em 10% do abastecimento global.

Em seu comunicado, as forças armadas dos houthis afirmaram estar declarando “um embargo marítimo contra o inimigo criminoso saudita, com base na equação de ‘olho por olho’, com vigência imediata”, em resposta ao que chamaram de “um cerco injusto e opressivo” imposto ao Iêmen pelos sauditas.

Não houve resposta imediata da Arábia Saudita.

Esforço diplomático

Uma autoridade iraniana disse à Reuters nesta segunda-feira que Teerã havia recebido uma proposta dos mediadores para um cessar-fogo de 10 dias, em um esforço para salvar o acordo provisório, destinado a abrir caminho para um acordo mais duradouro, que ponha fim à guerra iniciada em 28 de fevereiro com os ataques dos EUA e de Israel ao Irã.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que os mediadores apresentaram recentemente propostas a Teerã, sinalizando que os contatos diplomáticos permanecem ativos.

Nem o ministério nem a autoridade que falou à Reuters forneceram mais detalhes sobre as supostas discussões acerca do cessar-fogo.

Separadamente, duas fontes do governo paquistanês afirmaram que o ministro do Interior do Irã, Eskandar Momeni, em sua segunda visita a Islamabad em menos de uma semana, havia solicitado ao Paquistão que retomasse seu papel de mediação no conflito do Irã com os Estados Unidos.

A iniciativa diplomática ocorreu após mais uma noite de ataques dos EUA a cidades iranianas e de ataques da Guarda Revolucionária do Irã a instalações militares norte-americanas em toda a região.

O presidente dos EUA, Donald Trump, sob crescente pressão política interna devido ao aumento dos preços da gasolina, defendeu os últimos ataques ao Irã como uma forma de honrar a memória de até três militares norte-americanos mortos em recentes ataques iranianos.

*Reportagem adicional de Dmitry Zhdannikov, em Londres; Enas Alashray e Hatem Maher, no Cairo, e Idrees Ali e Michael Martina, em Washington

É proibida a reprodução deste conteúdo

Conflito no Oriente Médio estreito de Bab el-Mandeb houthis Irã EUA
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
TSE - Tribunal Superior Eleitoral Urna eletrônica
Política TSE abre prazo para solicitação de voto em trânsito
seg, 20/07/2026 - 16:35
Troféu da Copa do Mundo de Futebol. Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Spain's Aymeric Laporte lifts the World Cup trophy as he celebrates winning the World Cup REUTERS/Dylan Martinez TPX IMAGES OF THE DAY
Esportes Copa do Mundo 2030 celebrará centenário do torneio com 6 países-sede
seg, 20/07/2026 - 15:59
Apoiadores dos houthis se manifestam contra restrições impostas pela coalizão liderada pela Arábia Saudita às áreas controladas pelos houthis, em Sanaa, no Iêmen 17 de julho de 2026 REUTERS/Khaled Abdullah
Internacional Houthis fecham estreito de Bab el-Mandeb em bloqueio à Arábia Saudita
seg, 20/07/2026 - 15:52
Brasília (DF), 26/05/2026 - O laboratório de nanotecnologia da Embrapa produz em caráter experimental substitutos veganos de carne vermelha, salmão e lula por meio de uma impressora carregada de massa feita do extrato de sementes. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Saúde Lei cria política para fortalecer indústria da saúde
seg, 20/07/2026 - 14:39
Brasília - 27/06/2023 - O Programa Universidade Para Todos (Prouni) oferta bolsas de estudo, integrais e parciais (50% do valor da mensalidade do curso), em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. As inscrições podem ser feitas pelo celular ou pelo computador. Foto: Juca Varella/Agência Brasil
Educação Prouni 2026/2: prazo para confirmar informações termina na sexta
seg, 20/07/2026 - 14:37
17/06/2026 - Tribunal Superior Eleitoral - TSE . Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
Justiça Brasil terá 158,7 milhões de eleitores aptos a votar em outubro
seg, 20/07/2026 - 14:32
Ver mais seta para baixo