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Internacional

Incêndios florestais: Espanha declara estado de emergência nacional

Mais de 10 mil pessoas foram evacuadas de suas casas neste madrugada
Emma Pinedo – repórter da Reuters
Publicado em 24/07/2026 - 13:59
Brasília
Bombeiros combatem incêndio na região espanhola de Ávila 29/07/2025 REUTERS/Juan Medina
© REUTERS/Juan Medina/proibida a reprodução
Reuters

O governo da Espanha declarou emergência nacional na noite desta quinta-feira (24), depois que uma série de incêndios florestais ameaçou comunidades próximas a Madri e na província vizinha de Ávila, forçando mais de 10 mil pessoas a saírem de suas casas enquanto os bombeiros lutavam para conter as chamas.

O Ministério do Interior espanhol informou que a decisão foi tomada devido ao surgimento simultâneo de vários focos de incêndio, às condições climáticas adversas e à necessidade de mobilizar recursos extensivos de diferentes administrações públicas, o que aumentou a complexidade dos esforços de combate aos incêndios e de proteção civil.

A Espanha e grande parte do Sul da Europa enfrentam temporadas de incêndios florestais cada vez mais severas, que os cientistas vincularam às mudanças climáticas.

Especialistas afirmam que a vegetação, que cresceu abundantemente graças às chuvas de primavera excepcionalmente intensas, secou devido ao calor extremo do verão, criando combustível para incêndios que se propagam rapidamente.

O governo regional de Madri solicitou assistência, descrevendo a situação como de “extrema gravidade”.

Ele informou que os incêndios ativos em Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias e Almorox, na vizinha Castela-La Mancha, tinham potencial para avançar além da capacidade atual de combate. Também alertou que o incêndio florestal em Burgohondo, Ávila, poderia atingir a região de Madri nas próximas horas devido às condições climáticas.

Mais de 10 mil pessoas foram retiradas de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa e Aldea del Fresno, segundo o governo regional.

De acordo com a lei do Sistema Nacional de Proteção Civil da Espanha, a declaração coloca a emergência sob a autoridade direta do ministro do Interior, responsável pela coordenação da resposta. As autoridades afirmaram que esta foi a primeira declaração desse tipo relacionada a um incêndio florestal.

Mais de 270 profissionais de emergência e 40 unidades terrestres foram mobilizados nas áreas afetadas, juntamente com vários contingentes da Unidade Militar de Emergência (UME).

Mais de 100 mil hectares foram queimados na Espanha neste ano até o momento, o que equivale aproximadamente à média anual de área queimada no país na última década.

Treze pessoas morreram, tornando 2026 uma das temporadas de incêndios florestais mais letal das últimas décadas.

Confira mais informações sobre os incêndios na Europa no Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil

 

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