Incêndios florestais: Espanha declara estado de emergência nacional

Mais de 10 mil pessoas foram evacuadas de suas casas neste madrugada

O governo da Espanha declarou emergência nacional na noite desta quinta-feira (24), depois que uma série de incêndios florestais ameaçou comunidades próximas a Madri e na província vizinha de Ávila, forçando mais de 10 mil pessoas a saírem de suas casas enquanto os bombeiros lutavam para conter as chamas.

O Ministério do Interior espanhol informou que a decisão foi tomada devido ao surgimento simultâneo de vários focos de incêndio, às condições climáticas adversas e à necessidade de mobilizar recursos extensivos de diferentes administrações públicas, o que aumentou a complexidade dos esforços de combate aos incêndios e de proteção civil.

A Espanha e grande parte do Sul da Europa enfrentam temporadas de incêndios florestais cada vez mais severas, que os cientistas vincularam às mudanças climáticas.

Especialistas afirmam que a vegetação, que cresceu abundantemente graças às chuvas de primavera excepcionalmente intensas, secou devido ao calor extremo do verão, criando combustível para incêndios que se propagam rapidamente.

O governo regional de Madri solicitou assistência, descrevendo a situação como de “extrema gravidade”.

Ele informou que os incêndios ativos em Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias e Almorox, na vizinha Castela-La Mancha, tinham potencial para avançar além da capacidade atual de combate. Também alertou que o incêndio florestal em Burgohondo, Ávila, poderia atingir a região de Madri nas próximas horas devido às condições climáticas.

Mais de 10 mil pessoas foram retiradas de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa e Aldea del Fresno, segundo o governo regional.

De acordo com a lei do Sistema Nacional de Proteção Civil da Espanha, a declaração coloca a emergência sob a autoridade direta do ministro do Interior, responsável pela coordenação da resposta. As autoridades afirmaram que esta foi a primeira declaração desse tipo relacionada a um incêndio florestal.

Mais de 270 profissionais de emergência e 40 unidades terrestres foram mobilizados nas áreas afetadas, juntamente com vários contingentes da Unidade Militar de Emergência (UME).

Mais de 100 mil hectares foram queimados na Espanha neste ano até o momento, o que equivale aproximadamente à média anual de área queimada no país na última década.

Treze pessoas morreram, tornando 2026 uma das temporadas de incêndios florestais mais letal das últimas décadas.

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