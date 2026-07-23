Incêndios: mais de 10 mil pessoas são retiradas do Sudoeste da França

Mais de 10 mil pessoas foram retiradas de suas casas durante a madrugada desta quinta-feira (22), no Sudoeste da França, na medida em que um incêndio florestal se espalhava rapidamente e consumia 2 mil hectares de terra a oeste da cidade de Bordeaux, informaram as autoridades.

Os incêndios florestais já queimaram mais terras na Europa neste ano do que a média anual das últimas duas décadas, segundo dados, enquanto o continente que mais rapidamente sofre aquecimento no mundo já enfrentou três ondas de calor sufocantes e praticamente consecutivas neste ano.

Quinhentos bombeiros estão lutando para controlar o incêndio, informou a prefeitura, acrescentando que o incêndio florestal é muito violento, mas que ninguém ficou ferido até o momento.

O incêndio está localizado próximo à região da Baía de Arcachon, um ponto turístico muito procurado, e muitos dos retirados são turistas hospedados em locais de camping.

*Reportagem adicional , Zhifan Liu e Dominique Vidalon