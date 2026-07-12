Irã amplia ataques a países do Golfo Pérsico após investidas dos EUA

As forças dos Estados Unidos e do Irã trocaram ataques intensos com mísseis e drones neste fim de semana. Teerã atacou instalações americanas em países ao redor do Golfo Pérsico neste domingo (12) e afirmou ter fechado novamente o estratégico Estreito de Ormuz.

Os ataques foram os mais recentes de um ciclo de ataques e contra-ataques, à medida que o Irã busca afirmar seu controle sobre a navegação pelo estreito.

A ofensiva se estendeu ao Catar, um mediador nas negociações de cessar-fogo que não era alvo de ataques desde abril. Já os Emirados Árabes Unidos, que não eram alvo desde o início de maio, afirmaram que suas defesas aéreas haviam interceptado mísseis e drones vindos do Irã.

A retomada da violência lança mais dúvidas sobre o futuro de um acordo provisório entre os EUA e o Irã, assinado no mês passado, que visava reabrir o estreito e pôr fim à guerra após mais 60 dias de negociações.

Na semana passada, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que considerava o cessar-fogo encerrado, embora tenha deixado a porta aberta para novas negociações.

A guerra, que começou com ataques dos EUA e de Israel contra o Irã em 28 de fevereiro, desestabilizou o Golfo, enquanto o bloqueio efetivo do estreito pelo Irã elevou os preços da energia, alimentando a inflação global.

Os preços mais altos, especialmente da gasolina, são politicamente delicados para Trump às vésperas das eleições para o Congresso em novembro.

Enxurrada de ataques

O Irã tem buscado estabelecer um sistema permanente de cobrança de taxas no estreito, que transportava 20% dos embarques mundiais de petróleo e gás natural liquefeito antes da guerra, e alertou as embarcações para que não navegassem sem sua autorização.

No final do sábado (11), o Irã informou ter fechado a via navegável após disparar um tiro de advertência que atingiu uma embarcação que seguia por uma rota não autorizada. No domingo, informou ter imobilizado uma segunda embarcação.

A Índia informou que um de seus cidadãos estava desaparecido após um ataque ao navio porta-contêineres GFS Galaxy na costa de Omã. O país, por sua vez, informou que 23 tripulantes haviam sido resgatados. O Catar aconselhou todas as embarcações, incluindo barcos de lazer, barcos de pesca e jet skis, a suspenderem suas atividades.

A recém-criada Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico, do Irã, informou no domingo que a passagem pelo estreito não era possível no momento devido a “movimentos ilegais recentes das forças militares dos Estados Unidos na região”. As autorizações seriam emitidas “assim que a estabilidade e a calma fossem restauradas”, afirmou.

O Comando Central dos EUA, no entanto, afirmou que suas forças estavam posicionadas para salvaguardar a liberdade de navegação, apesar do que descreveu como “agressão, assédio, ameaças e declarações arbitrárias” por parte do Irã.

“O Irã não controla o estreito. O tráfego está fluindo”, afirmou.

O Centro Conjunto de Informações Marítimas, liderado pela Marinha dos EUA, reiterou a orientação de que, apesar de uma grave ameaça à segurança, uma rota sul “ampliada” perto de Omã estava disponível para tráfego nos dois sentidos.

O Comando Central informou que as forças dos EUA atacaram 140 alvos militares iranianos no sábado e mais de 300 ao longo de três noites de ataques nesta semana, “para enfraquecer a capacidade do Irã de atacar marinheiros civis e embarcações comerciais que transitam livremente pelo estreito”.

A mídia estatal iraniana noticiou explosões em várias cidades portuárias e informou que um oficial do exército iraniano havia sido morto em ataques “americano-israelenses” contra o Irã.

Em resposta, a Guarda Revolucionária afirmou ter destruído um centro de comando e controle e hangares de drones na Jordânia, aliada dos EUA; ter atacado uma estação de radar dos EUA no Kuweit; ter atacado plataformas de apoio e reabastecimento de porta-aviões dos EUA em Omã; e ter destruído um centro de manutenção de jatos e instalações de comando no Catar.

O Catar, que já havia declarado que não atuaria como mediador enquanto estivesse sob ataque, informou que três pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas pela queda de estilhaços. O país afirmou que o Irã era “totalmente responsável legalmente” pelo ataque.

Os Emirados Árabes Unidos informaram ter detectado ameaças de mísseis fora de suas fronteiras; o Barein afirmou ter interceptado vários ataques aéreos iranianos; a Jordânia relatou ataques com mísseis; e Omã informou ter sido alvo de ataques com drones.

Omã informou ter convocado o embaixador do Irã para protestar contra os ataques com drones em duas regiões, e a embaixada dos EUA em Omã orientou seus cidadãos em Duqm e Musandam a permanecerem em abrigos.

Negociações

A mais recente rodada de hostilidades ocorre após negociações em Omã, no sábado, entre o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, e o ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr Albusaidi. O Irã afirmou que as negociações tinham como objetivo coordenar medidas no Estreito de Ormuz e que deveriam continuar com a presença do Catar.

Posteriormente, Araqchi discutiu os desdobramentos regionais em uma ligação telefônica com o ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Ishaq Dar, cujo país tem sido um mediador fundamental entre os EUA e o Irã, informou a agência de notícias semioficial iraniana Tasnim.

Os EUA revogaram na terça-feira a licença que autorizava a venda de petróleo bruto iraniano depois que petroleiros comerciais do Catar e da Arábia Saudita foram alvo de ataques.

Embora o Irã não tenha assumido a responsabilidade pelos ataques anteriores a navios, analistas afirmam que Teerã utiliza tais ações para ganhar vantagem nas negociações.

No domingo, o principal negociador do Irã, Mohammad Baqer Qalibaf, postou no X: “A era dos acordos unilaterais ACABOU. Nós avisamos: cumpram sua palavra ou paguem o preço. A realidade está batendo à porta.”

(Reportagem adicional de Enas Alashray, Ahmed Elimam, Eman Abouhassira e Andrew Mills)

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