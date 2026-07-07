Irã diz que EUA violam memorando de guerra com sanções sobre petróleo

O Ministério das Relações Exteriores do Irã condenou nesta terça-feira (7) a decisão do Tesouro dos Estados Unidos de revogar a suspensão temporária das sanções às vendas de petróleo iraniano, afirmando que a decisão viola o memorando de Islamabad para encerrar a guerra e responsabilizando Washington pelas consequências.

O ministério afirmou que o Irã tomaria todas as medidas que considerasse necessárias para salvaguardar seus interesses e sua segurança nacional.

Os Estados Unidos restabeleceram nesta terça-feira as sanções ao petróleo iraniano, e uma autoridade norte-americana advertiu que os ataques do Irã a embarcações no Estreito de Ormuz eram “totalmente inaceitáveis” e teriam consequências.

As forças norte-americanas lançaram uma série de ataques contra o Irã, informou o Comando Central dos EUA em uma postagem no X nesta terça-feira, acrescentando que os ataques foram uma resposta ao que, segundo o comando, foram ataques iranianos a três embarcações comerciais que transitavam pelo Estreito de Ormuz.

“As forças do Comando Central dos EUA começaram a lançar uma série de ataques poderosos contra o Irã para impor custos elevados por visarem e atacarem a navegação comercial”, afirmou um comunicado das Forças Armadas dos EUA.

“A agressão demonstrada pelo Irã foi injustificada, perigosa e uma clara violação do cessar-fogo”, acrescentou.

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