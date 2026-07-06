Internacional
Itália: Etna entra em erupção; espaço aéreo é fechado na Sicília
Maior vulcão da Europa é um dos mais ativos do mundo
Reuters*
Publicado em 06/07/2026 - 07:28
Roma
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A Itália teve de fechar parcialmente o espaço aéreo no aeroporto da Catânia por causa da nuvem de cinzas liberada pelo Vulcão Etna.
Com 3.300 metros de altitude, por causa da atividade permanente, o maior vulcão ativo da Europa é um dos mais vigiados do mundo.
Rios de lava incandescente descem pela montanha da ilha italiana da Sicília, sem que haja danos maiores ou registro de vitimas.
Só as cinzas estão causando preocupação. Nesse domingo (5), a nuvem de cinzas que o Ertna está liberando intensificou-se, chegou um quilômetro e meio de altura e deslocou-se, por causa do vento, para sul.
O espaço aéreo no aeroporto de Catânia, na Sicília, teve que ser parcialmente fechado.
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