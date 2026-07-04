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Internacional

Keiko Fujimori é declarada vencedora da eleição presidencial do Peru

Ela venceu Roberto Sanchéz com uma diferença de apenas 50 mil votos
Marco Aquino e Alexander Villegas
Publicado em 04/07/2026 - 10:50
São Paulo
Peru's conservative Keiko Fujimori addresses the media at her party's Popular Force headquarters, after she narrowly defeated leftist congressman Roberto Sanchez in the Peruvian presidential election, ahead of the official result announcement, in Lima, Peru, June 24, 2026. REUTERS/Angela Ponce
© Reuters/Angela Ponce/Arquivo/Proibida reprodução
Reuters

LIMA, 3 Jul (Reuters) - Após semanas de análise de votos contestados, protestos e acusações de fraude em uma disputa acirrada, a conservadora Keiko Fujimori foi oficialmente declarada vencedora da eleição presidencial do Peru pelo órgão eleitoral do país nesta sexta-feira.

Keiko obteve 50,135% dos votos no segundo turno de 7 de junho, garantindo o cargo mais alto do país em sua quarta candidatura à Presidência, contra os 49,865% do senador de esquerda Roberto Sánchez — uma diferença de apenas cerca de 50 mil votos, de um total de 18 milhões.

Essa margem estreita representa uma reviravolta em relação à derrota por uma diferença mínima que Keiko sofreu em 2021, quando perdeu por cerca de 45 mil votos para o ex-presidente de esquerda Pedro Castillo. Castillo sofreu um processo de impeachment e foi preso por tentar dissolver o Congresso em 2022.

Sánchez era visto como o herdeiro político de Castillo e afirmou que não reconhecerá o governo de Keiko Fujimori após alegar, sem apresentar provas, fraude eleitoral. Sánchez, impulsionado por eleitores das regiões rurais do Peru, liderou a disputa no início da apuração e também venceu os votos computados dentro do país por uma margem estreita. Ele liderou marchas contestando o resultado e apresentou uma denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos contestando as eleições.

Keiko, por outro lado, foi impulsionada pelos eleitores da região da capital, Lima, e também liderou os votos registrados no exterior por uma ampla margem, o que a levou à vitória.

A disputa acirrada e prolongada destacou a profunda polarização do país e a turbulência política que resultou na destituição de vários presidentes na última década.

VITÓRIA DE KEIKO RECEBE ELOGIOS DE LÍDERES DA REGIÃO

Quando Keiko assumir o poder em 28 de julho, ela será a décima presidente a tomar posse desde o início de 2016. Ela sucederá o presidente interino José Balcazar, que assumiu em fevereiro após uma série de destituições presidenciais por acusações de corrupção ou abuso de poder.

A vitória de Keiko Fujimori reafirma a guinada à direita na América Latina, e outros líderes conservadores da região, incluindo Javier Milei, da Argentina, José Antonio Kast, do Chile, e Nayib Bukele, de El Salvador, já parabenizaram a presidente eleita.

Mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também cumprimentou Keiko pela vitória e se mostrou otimista com uma agenda bilateral entre os dois países.

"Parabenizo a presidenta eleita Keiko Fujimori por sua vitória nas eleições presidenciais peruanas. Desejo-lhe pleno êxito na condução de seu mandato", disse Lula em publicação no X.

"Estamos prontos para avançar numa agenda bilateral ambiciosa, focada na ampliação do comércio e dos investimentos, na integração da infraestrutura logística e digital, na superação da fome e da pobreza, na proteção da Amazônia e no combate ao crime organizado transnacional", acrescentou o presidente brasileiro.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, também parabenizou Keiko em comunicado na terça-feira, afirmando que o governo do presidente Donald Trump espera aprofundar a cooperação nas áreas de segurança, investimento e comércio.

Sua vitória também foi bem recebida pelos mercados, que haviam ficado abalados com a perspectiva de uma vitória de Sánchez. Na quinta-feira, a Moody’s divulgou um relatório afirmando que um governo Keiko Fujimori preservará a continuidade das políticas, reforçará a confiança dos investidores e ajudará o país a sustentar o crescimento.

O relatório acrescentou que isso poderia ajudar a desbloquear projetos de mineração paralisados no Peru, que é o terceiro maior produtor mundial de cobre.

DINASTIA POLÊMICA

Keiko, de 51 anos, é filha do falecido presidente Alberto Fujimori, que governou o país com mão de ferro de 1990 a 2000 e foi reconhecido por derrotar insurgentes maoístas e controlar a hiperinflação galopante do país.

Mas os Fujimori ainda são uma dinastia controversa no Peru. Alberto cumpriu 16 anos de prisão por violações dos direitos humanos, e Keiko passou anos sob investigação por alegações de irregularidades no financiamento de campanha, que foram arquivadas no ano passado. Ela ficou em prisão preventiva duas vezes, entre 2018 e 2020, passando quase um ano e meio na prisão.

Keiko terá agora a tarefa de unir uma nação polarizada com um Congresso fragmentado e propenso a destituir presidentes. O país também enfrenta uma enorme disparidade econômica entre a capital, Lima, e as áreas rurais, onde intensos protestos e confrontos com as forças de segurança deixaram mais de 60 mortos após a destituição de Castillo do cargo.

Essas áreas também eram o reduto de apoio de Sánchez, e seu partido, “Juntos pelo Peru”, detém o segundo maior bloco no Congresso, sendo que o partido de Keiko é o que possui o maior número de cadeiras.

Keiko Fujimori eleições no Peru Roberto Sanchéz América do Sul
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