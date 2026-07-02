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Internacional

Membros de grupo católico rebelde foram excomungados, afirma Vaticano

Sociedade ultratradicionalista São Pio X tem sede na Suíça
Joshua McElwee - Repórter da Reuters*
Publicado em 02/07/2026 - 09:56
Cidade do Vaticano
Papa Leão 14 durante audiência geral semanal no Vaticano 07/01/2026 REUTERS/Guglielmo Mangiapane
© REUTERS/Guglielmo Mangiapane/ Proibida reprodução
Reuters

O Vaticano declarou nesta quinta-feira (2) que os padres e leigos católicos que fazem parte de um grupo dissidente de direita — que ordenou bispos sem a aprovação do papa Leão — estão em cisma com a Igreja em geral e agora foram excomungados.

Em decreto contundente, o Dicastério para a Doutrina da Fé, a principal autoridade supervisora da Igreja, que conta com 1,4 bilhão de seguidores, também alertou os católicos em todo o mundo que a Sociedade São Pio X, com sede na Suíça, agora celebra os sacramentos de forma ilícita.

O grupo ultratradicionalista, que nega ensinamentos fundamentais da Igreja, não pode celebrar casamentos nem ouvir confissões de forma válida, segundo o decreto.

É ensinamento rigoroso da Igreja que somente o papa pode autorizar a consagração de novos bispos, a fim de manter os laços da Igreja com os 12 apóstolos de Jesus, considerados os primeiros sacerdotes e bispos.

A Sociedade não estava disponível para comentar imediatamente o decreto do Vaticano. Ela afirmou nessa quarta-feira que teve de prosseguir com as ordenações sem a aprovação papal “devido a circunstâncias excepcionais”.

A Igreja considera a ordenação não autorizada de bispos um ato tão grave que leva os participantes da cerimônia a serem automaticamente excomungados, ou “fora de comunhão” com a Igreja em geral, e incapazes de receber os sacramentos até que se arrependam e peçam perdão.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

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