logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Mojtaba Khamenei, novo líder iraniano, não vai a funeral de seu pai

Sucessor de aiatolá morto ficou ferido em ataque dos Estados Unidos
Nayera Abdallah e Tala Ramadan
Publicado em 05/07/2026 - 14:39
São Paulo
Foto do falecido líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, em Teerã 29 de maio de 2026 Majid Asgaripour/WANA via REUTERS
© via Reuters/Majid Asgaripour/proibida reprodução
Reuters

TEERÃ - Três filhos do líder iraniano assassinado, o aiatolá Ali Khamenei, rezaram ao lado de seu caixão e dos de outros quatro membros da família neste domingo (5), mas Mojtaba, o filho que o sucedeu como líder supremo do Irã, não compareceu.

A TV estatal mostrou Mostafa, Meysam e Masoud Khamenei rezando atrás dos caixões dispostos no amplo pátio da Grande Mosalla do Imã Khomeini, em Teerã, um extenso complexo religioso.

Seu pai, juntamente com vários outros membros da família, foi morto em um ataque aéreo quando os Estados Unidos e Israel lançaram a guerra contra o Irã em 28 de fevereiro.

O conflito, que se estendeu por várias semanas antes que os lados chegassem a um frágil cessar-fogo, causou morte e destruição em toda a região e manteve no poder o governo teocrático do Irã, apoiado pela Guarda Revolucionária Islâmica.

Em uma demonstração pública de devoção ao Estado e de fervor revolucionário, a República Islâmica está realizando uma semana de cortejos fúnebres para Khamenei, incluindo o transporte de seus restos mortais para locais religiosos xiitas no vizinho Iraque.

Após um dia em recinto fechado para que altos líderes iranianos e autoridades estrangeiras pudessem prestar homenagem, o caixão de Khamenei foi exposto ao ar livre no sábado, protegido por uma cobertura de vidro, junto com os de sua filha, genro, nora e neta de 14 meses.

No domingo, outras dezenas de milhares de pessoas em luto, incluindo soldados, estudantes de seminário e homens e mulheres comuns, entraram na Mosalla para prestar homenagem a Khamenei e sua família, agitando bandeiras com dizeres prometendo vingança contra os Estados Unidos e Israel.

Outros rezaram em uníssono no complexo que leva o nome do primeiro líder supremo do Irã, Khomeini, a quem Khamenei sucedeu em 1989.

Ainda não houve nenhum avistamento público nem foi divulgada nenhuma imagem de Mojtaba, que teria ficado ferido no ataque que matou seu pai e os outros membros da família em 28 de fevereiro, quando Israel e os EUA bombardearam alvos iranianos no início da guerra.

O rosto de Mojtaba Khamenei ficou desfigurado e ele sofreu um ferimento grave em uma ou ambas as pernas, disseram à Reuters pessoas próximas ao seu círculo íntimo.

guerra irã eua Irã Estados Unidos guerra Oriente Médio aiatolá
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 05/07/2026 – Ações da Lei Seca durante o jogo da seleção. Foto: Magno Segllia/Divulgação
Geral Operação Lei Seca promove ações educativas durante jogo do Brasil
dom, 05/07/2026 - 15:03
Torcedores comemoram gols do Brasil contra a Coreia do Sul pela Copa do Mundo 2022, no Fifa Fan Festival, em Copacabana, no Rio de Janeiro
Esportes PM reforça a segurança em pontos de concentração de torcedores no Rio
dom, 05/07/2026 - 14:41
Foto do falecido líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, em Teerã 29 de maio de 2026 Majid Asgaripour/WANA via REUTERS
Internacional Mojtaba Khamenei, novo líder iraniano, não vai a funeral de seu pai
dom, 05/07/2026 - 14:39
New York Police Department officers gather after alleged gunfire was heard in Times Square, in New York City, U.S., June 18, 2026. Picture taken with a phone. REUTERS/Andrew Hofstetter
Internacional Ao menos oito pessoas, incluindo quatro crianças, foram baleadas em NY
dom, 05/07/2026 - 14:07
Brasília (DF), 05/07/2026 – Conferência Internacional de Bandas Sinfônicas. Foto: Karoline Lamblet/Divulgação
Cultura Concerto de banda em igreja no Rio chama atenção para encontro mundial
dom, 05/07/2026 - 13:23
Apresentação do grupo Nova Orquestra, durante o Prêmio Rádio MEC 2022, na Sala Cecília Meireles, no Rio de Janeiro
Cultura Rio de Janeiro sedia encontro mundial de bandas sinfônicas em julho
dom, 05/07/2026 - 12:41
Ver mais seta para baixo