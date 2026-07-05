Mojtaba Khamenei, novo líder iraniano, não vai a funeral de seu pai

TEERÃ - Três filhos do líder iraniano assassinado, o aiatolá Ali Khamenei, rezaram ao lado de seu caixão e dos de outros quatro membros da família neste domingo (5), mas Mojtaba, o filho que o sucedeu como líder supremo do Irã, não compareceu.

A TV estatal mostrou Mostafa, Meysam e Masoud Khamenei rezando atrás dos caixões dispostos no amplo pátio da Grande Mosalla do Imã Khomeini, em Teerã, um extenso complexo religioso.

Seu pai, juntamente com vários outros membros da família, foi morto em um ataque aéreo quando os Estados Unidos e Israel lançaram a guerra contra o Irã em 28 de fevereiro.

O conflito, que se estendeu por várias semanas antes que os lados chegassem a um frágil cessar-fogo, causou morte e destruição em toda a região e manteve no poder o governo teocrático do Irã, apoiado pela Guarda Revolucionária Islâmica.

Em uma demonstração pública de devoção ao Estado e de fervor revolucionário, a República Islâmica está realizando uma semana de cortejos fúnebres para Khamenei, incluindo o transporte de seus restos mortais para locais religiosos xiitas no vizinho Iraque.

Após um dia em recinto fechado para que altos líderes iranianos e autoridades estrangeiras pudessem prestar homenagem, o caixão de Khamenei foi exposto ao ar livre no sábado, protegido por uma cobertura de vidro, junto com os de sua filha, genro, nora e neta de 14 meses.

No domingo, outras dezenas de milhares de pessoas em luto, incluindo soldados, estudantes de seminário e homens e mulheres comuns, entraram na Mosalla para prestar homenagem a Khamenei e sua família, agitando bandeiras com dizeres prometendo vingança contra os Estados Unidos e Israel.

Outros rezaram em uníssono no complexo que leva o nome do primeiro líder supremo do Irã, Khomeini, a quem Khamenei sucedeu em 1989.

Ainda não houve nenhum avistamento público nem foi divulgada nenhuma imagem de Mojtaba, que teria ficado ferido no ataque que matou seu pai e os outros membros da família em 28 de fevereiro, quando Israel e os EUA bombardearam alvos iranianos no início da guerra.

O rosto de Mojtaba Khamenei ficou desfigurado e ele sofreu um ferimento grave em uma ou ambas as pernas, disseram à Reuters pessoas próximas ao seu círculo íntimo.