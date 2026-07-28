Nicarágua adia reforma constitucional que exclui oposição de eleições

Proposta de reforma será concluída até final de agosto

A Nicarágua adiou para setembro a adoção de uma reforma constitucional que tem por objetivo excluir a oposição das eleições, como pretendido pelo Presidente Daniel Ortega. O anúncio foi feito na segunda-feira (27) pela copresidente e esposa de Ortega, Rosario Murillo.

"Hoje começa o processo de consulta. Vai durar um mês, e vamos concluí-lo no final de agosto, para aprovar a reforma constitucional nos primeiros dias do mês da Pátria em setembro", disse Murillo.

A copresidente acrescentou que a proposta de reforma foi apresentada nesta terça-feira (28) ao corpo diplomático em Manágua:

"Aguardamos os resultados deste primeiro encontro respeitoso e amigável."

O presidente do parlamento da Nicarágua, controlado pelo partido no poder, afirmou na semana passada que os deputados iriam votar no início de agosto a lei para impedir a participação da oposição nas eleições, a pedido de Ortega.

Gustavo Porras afirmou, em entrevista à imprensa local, que o parlamento e a autoridade eleitoral iriam "identificar os elementos-chave para não deixar brechas" que permitam durante as eleições "a terrível manipulação dos impérios e dos seus lacaios".

Para efeito, uma comissão parlamentar iniciou contatos com o Conselho Supremo Eleitoral (CSE).

Daniel Ortega afirmou anteriormente que "não haverá mais eleições" no país.

O anúncio foi feito durante um comício oficial, em Manágua, para celebrar o 47.º aniversário da revolução sandinista, data que assinala a queda da ditadura em 1979.

A medida, disse, serve para impedir a oposição local, que acusou de ser vendida e submissa aos interesses norte-americanos, de utilizar as urnas para "se apoderar do Governo e do poder".

Histórico

Daniel Ortega foi eleito Presidente da Nicarágua pela primeira vez em 1984, na sequência da revolução sandinista. Perdeu o poder em 1990, mas foi reeleito em 2006 e, desde então, venceu sucessivas eleições (2011, 2016 e 2021) amplamente criticadas por observadores internacionais por não serem livres nem justas, devido à prisão de candidatos da oposição e à falta de concorrência credível.

A primeira-dama, Rosario Murillo, tornou-se vice-presidente da Nicarágua em janeiro de 2017.

Em fevereiro de 2025, o seu cargo foi elevado a copresidente da Nicarágua, através de reformas constitucionais.

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