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Internacional

Novo premiê britânico promete combater o custo de vida

Andy Burnham substituirá Keir Starmer que renunciou ao cargo
Reuters
Publicado em 20/07/2026 - 10:13
Londres
Parlamentar britânico Andy Burnham 2 de julho de 2026 REUTERS/Isabel Infantes
© REUTERS/Isabel Infantes/ Proibido reprodução
Reuters

O novo primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham, que assumiu o cargo nesta segunda-feira (20), prometeu apresentar nesta semana novas medidas para ajudar a combater o custo de vida, antes de divulgar um novo plano de 10 anos para o país ainda este ano. Burnham entra no lugar de Keir Starmer, que renunciou ao cargo após perda de apoio popular e desgaste na condução da economia. Os dois políticos são integrantes do Partido Trabalhista.

“O Reino Unido precisa mostrar ao mundo que podemos recuperar nossa estabilidade mais uma vez”, disse Burnham em um discurso em frente à residência oficial do primeiro-ministro britânico, no número 10 da Downing Street, em Londres.

“Não temos sido bons o suficiente e precisamos ser melhores.”

Prometendo aos britânicos “um pouco de alívio agora”, ele disse que o governo apresentará algumas medidas para combater o alto custo de vida e explicará como pretende financiá-las.

Olhando mais adiante, ele disse: “Ajudaremos mais jovens a ingressarem no mercado de trabalho, reformando o sistema educacional e oferecendo-lhes mais apoio, inclusive em saúde mental, e construiremos mais moradias populares".

“Essa é a maneira justa e sustentável de reduzir os gastos com assistência social, cumprir nossas regras fiscais e honrar nossos compromissos em matéria de defesa com nossos parceiros internacionais.”

Mudança política

Na sexta-feira (17), Burnham descreveu sua eleição para a liderança do Partido Trabalhista como “o momento de mudança mais significativo em nossa política nos últimos 40 anos”.

Ele prometeu mudar radicalmente o sistema político para elevar rapidamente os padrões de vida e ajudar um país sedento por mudanças a se tornar um lugar onde “a vida seja mais acessível e todas as pessoas e regiões sejam elevadas acima de sua situação atual”.

Ele dirigiu essa mensagem aos parlamentares trabalhistas, que o veem como um dos poucos políticos capazes de enfrentar a ameaça do partido populista Reform UK, do veterano ativista do Brexit Nigel Farage — algo que eles duvidavam que o impopular Starmer pudesse fazer.

O primeiro desafio de Burnham será a nomeação de sua equipe de gabinete e, especialmente, de seu ministro das Finanças. Atritos nessa parceria crucial no coração do governo já levaram à queda de governos anteriores.

Um dos primeiros favoritos para o cargo, o ministro da Segurança Energética e das metas de Emissões Líquidas Zero, Ed Miliband, tem sido alvo de comentários hostis, e a ministra do Interior, Shabana Mahmood, parece agora ser a favorita para o cargo.

Na sexta, Burnham pediu ao seu partido que ignorasse as “especulações” e afirmou que ainda não havia decidido sobre sua equipe.

 

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