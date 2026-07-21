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Internacional

Número de mortos após terremotos na Venezuela sobe para 5.278

Agência Lusa
Publicado em 21/07/2026 - 08:48
Caracas
Imagem captada por um drone mostra pessoas em cima das ruínas de um prédio desabado, vasculhando os escombros após os terremotos de 24 de junho em Catia La Mar, La Guaira, Venezuela 12 de julho de 2026 REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
© Reuters/Leonardo Fernandez Viloria/Proibida reprodução
Lusa

O número de mortos devido aos dois terremotos que ocorreram há quase um mês na Venezuela, subiu para 5.278, 70 a mais em relação ao último balanço. Os dados são do presidente do Parlamento, Jorge Rodríguez.

O número de feridos se mantém em 16.740, e o de pessoas desabrigadas em 17.907, segundo balanço divulgado na conta de Rodríguez, no Telegram. Ele é irmão da presidente interina, Delcy Rodríguez.

Após os terremotos, 23.587 pessoas permanecem em 107 acampamentos temporários, enquanto 128.324 famílias receberam assistência das autoridades, de acordo com o relatório divulgado.

A catástrofe deixou cerca de 856 edifícios danificados e 190 ruíram completamente, ainda segundo o balanço oficial, que também registra 1.405 réplicas desde o duplo terramoto de 24 de junho passado.

Mais de 240 famílias afetadas receberam, nesta segunda-feira (21), as primeiras habitações entregues pelo Governo, anunciou Delcy Rodríguez, que liderou a entrega dos apartamentos.

A responsável prometeu entregas mensais de habitações para os afetados, anunciando o objetivo de atingir as 4 mil até dezembro e "um número superior a 10 mil habitações" até 2027, que serão recuperadas a partir de "edifícios que não tinham sido concluídos".

Pessoas deslocadas do Estado de La Guaira caminham e descansam em um abrigo improvisado dentro de uma escola, após os terremotos de 24 de junho, no bairro de Artigas, em Caracas 15 de julho de 2026 REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Pessoas deslocadas do Estado de La Guaira em um abrigo improvisado dentro de uma escola, após os terremotos de 24 de junho, no bairro de Artigas, em Caracas - Reuters/Leonardo Fernandez Viloria/Proibida reprodução

Vários países, incluindo Brasil, Portugal e outros Estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

Ontem, o governo brasileiro enviou mais 4,5 toneladas de vacinas ao país vizinho.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 na Escala Richter ocorreram a 200 quilômetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

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A heavy machinery operates to clear debris at the site of a collapsed building in the aftermath of the June 24 earthquakes in La Guaira, Venezuela, July 1, 2026. REUTERS/Ricardo Arduengo
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