Número de mortos após terremotos na Venezuela sobe para 5.278

O número de mortos devido aos dois terremotos que ocorreram há quase um mês na Venezuela, subiu para 5.278, 70 a mais em relação ao último balanço. Os dados são do presidente do Parlamento, Jorge Rodríguez.

O número de feridos se mantém em 16.740, e o de pessoas desabrigadas em 17.907, segundo balanço divulgado na conta de Rodríguez, no Telegram. Ele é irmão da presidente interina, Delcy Rodríguez.

Após os terremotos, 23.587 pessoas permanecem em 107 acampamentos temporários, enquanto 128.324 famílias receberam assistência das autoridades, de acordo com o relatório divulgado.

A catástrofe deixou cerca de 856 edifícios danificados e 190 ruíram completamente, ainda segundo o balanço oficial, que também registra 1.405 réplicas desde o duplo terramoto de 24 de junho passado.

Mais de 240 famílias afetadas receberam, nesta segunda-feira (21), as primeiras habitações entregues pelo Governo, anunciou Delcy Rodríguez, que liderou a entrega dos apartamentos.

A responsável prometeu entregas mensais de habitações para os afetados, anunciando o objetivo de atingir as 4 mil até dezembro e "um número superior a 10 mil habitações" até 2027, que serão recuperadas a partir de "edifícios que não tinham sido concluídos".

Vários países, incluindo Brasil, Portugal e outros Estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

Ontem, o governo brasileiro enviou mais 4,5 toneladas de vacinas ao país vizinho.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 na Escala Richter ocorreram a 200 quilômetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

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