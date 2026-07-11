Número de mortos em terremotos na Venezuela subiu para 4.333

Operações de busca continuam; 6,4 mil pessoas foram resgatadas

O número de mortos nos dois terremotos que atingiram a Venezuela em 24 de junho subiu para 4.333, informou o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, a repórteres neste sábado (11), ao anunciar que a distribuição de moradias aos afetados terá início na próxima semana.

Enquanto isso, 315 das vítimas fatais ainda não foram identificadas, informou a autoridade.

O número oficial de feridos permaneceu inalterado em 16.740, enquanto 6.462 pessoas foram resgatadas e cerca de 17 mil ficaram desabrigadas.

Rodríguez disse que a presidente interina Delcy Rodríguez destinará as primeiras 200 moradias aos afetados na próxima semana, mas não forneceu mais detalhes.

Rodríguez também informou que 856 edifícios foram afetados, dos quais 190 desabaram completamente ou sofreram colapso estrutural.

De acordo com as estimativas preliminares do governo, são necessárias 25 mil moradias. As autoridades já identificaram cerca de 40 terrenos, totalizando aproximadamente 584 mil metros quadrados, para projetos habitacionais em Osma e Chuspa.

Rodríguez afirmou que as operações de busca continuam. “Enquanto houver vida, há esperança. Ainda temos um ou dois locais onde a situação permanece incerta, locais ativos onde estamos procurando sobreviventes.”

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