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Internacional

Número de mortos em terremotos na Venezuela ultrapassa 4,5 mil

Número de feridos supera 16,7 mil
Agência Lusa
Publicado em 14/07/2026 - 09:51
Caracas
A drone view of members of a Slovakian rescue team taking part in rescue efforts at the site of a collapsed building in the Mision Vivienda government residential complex, in the aftermath of the June 24 earthquakes, in Los Cocos, in La Guaira state, Venezuela, July 1, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
© Reuters/Leonardo Fernandez Viloria/Proibida reprodução
Lusa

De acordo com o relatório oficial divulgado na rede social Telegram pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, o número de mortos na Venezuela em decorrência dos terremotos que abalaram o país subiu para 4.561. O número de feridos se manteve em 16.740.

O balanço anterior, de domingo, indicava 4.490 óbitos. As autoridades não informaram o total de desaparecidos.

Dois dias após o desastre, que aconteceu em 24 de julho, a Organização das Nações Unidas estimou que este número poderia chegar aos 50 mil. Algumas projeções sugerem um número mais próximo de 10.000, noticiou a agência France-Presse (AFP).

Os abalos sísmicos, de magnitude 7,2 e 7,5 na escala Richter, ocorreram a 200 quilômetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Mais de 20,2 mil pessoas estão sem casa e vivendo nestes abrigos improvisados, segundo o relatório oficial.

Equipes de resgate venezuelanas e estrangeiras continuam tentando recuperar corpos soterrados sob os escombros.

De acordo com o Governo, mais de 850 edifícios foram afetados e 190 ruíram por completo.

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A heavy machinery operates to clear debris at the site of a collapsed building in the aftermath of the June 24 earthquakes in La Guaira, Venezuela, July 1, 2026. REUTERS/Ricardo Arduengo
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