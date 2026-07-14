Número de mortos em terremotos na Venezuela ultrapassa 4,5 mil

De acordo com o relatório oficial divulgado na rede social Telegram pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, o número de mortos na Venezuela em decorrência dos terremotos que abalaram o país subiu para 4.561. O número de feridos se manteve em 16.740.

O balanço anterior, de domingo, indicava 4.490 óbitos. As autoridades não informaram o total de desaparecidos.

Dois dias após o desastre, que aconteceu em 24 de julho, a Organização das Nações Unidas estimou que este número poderia chegar aos 50 mil. Algumas projeções sugerem um número mais próximo de 10.000, noticiou a agência France-Presse (AFP).

Os abalos sísmicos, de magnitude 7,2 e 7,5 na escala Richter, ocorreram a 200 quilômetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Mais de 20,2 mil pessoas estão sem casa e vivendo nestes abrigos improvisados, segundo o relatório oficial.

Equipes de resgate venezuelanas e estrangeiras continuam tentando recuperar corpos soterrados sob os escombros.

De acordo com o Governo, mais de 850 edifícios foram afetados e 190 ruíram por completo.