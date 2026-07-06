ONU alerta sobre necessidade de regras globais para IA

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, alertou, nesta segunda-feira (6), para a necessidade de se criar regras em nível global no desenvolvimento da inteligência artificial (IA). Ele afirmou que a IA está se desenvolvendo mais depressa do que qualquer pessoa consegue acompanhar.

No Diálogo Global das Nações Unidas da Inteligência Artificial, encontro promovido pela ONU hoje e amanhã (7) em Genebra, Guterres disse que é preciso reduzir os riscos potenciais da tecnologia, sobretudo em relação às crianças.

O objetivo deste primeiro Diálogo Global das Nações Unidas sobre Governança da Inteligência Artificial não é negociar um tratado, mas sim debater formas de estabelecer regras que permitam reduzir os potenciais riscos da IA e, ao mesmo tempo, aproveitar as oportunidades que essa tecnologia oferece.

Os delegados vão analisar relatório elaborado por um painel científico independente apoiado pelas Nações Unidas, composto por 40 especialistas, que apresentará as conclusões da primeira avaliação científica global e independente sobre inteligência artificial.

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