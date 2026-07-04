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Internacional

Papa Leão pede aos EUA que acolham imigrantes em apelo de 4 de julho

Neste sábado, Estados Unidos celebram 250 anos de independência
Joshua McElwee
Publicado em 04/07/2026 - 18:09
São Paulo
Papa Leão 14 deixa a residência papal em Castel Gandolfo para retornar ao Vaticano 16 de junho de 2026 REUTERS/Guglielmo Mangiapane
© Reuters/Guglielmo Mangiapane/Proibida reprodução
Reuters

LAMPEDUSA, ITÁLIA - O Papa Leão marcou o 250º aniversário da independência dos Estados Unidos neste sábado (4) com um apelo aos norte-americanos para que acolham e protejam os imigrantes, em uma carta enviada ao seu país natal durante visita à ilha de Lampedusa, na Itália, que está na linha de frente da crise imigratória.

Leão, que despertou a ira de Donald Trump no ano passado após classificar as políticas anti-imigração do presidente dos EUA como desumanas, também exortou o mundo a se tornar “mais humano” e a ajudar aqueles que fogem da guerra e da pobreza.

Durante uma visita de um dia a Lampedusa, porta de entrada para imigrantes que arriscam travessias perigosas pelo Mediterrâneo da África para a Europa, o papa instou os líderes europeus a fazerem mais para ajudar os recém-chegados, cujo número já ultrapassou 7.000 este ano.

Separadamente, em um apelo enviado aos Estados Unidos, Leão afirmou que o valor católico de defender a vida inclui “acolher, proteger e ajudar os imigrantes”.

“Receber (os imigrantes) com compaixão e generosidade não é apenas um ato de caridade, mas também um reconhecimento da dignidade que pertence a cada pessoa”, disse ele aos Estados Unidos.

Papa Leão XIV Estados Unidos imigrantes religão Igreja Católica
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