Papa Leão pede aos EUA que acolham imigrantes em apelo de 4 de julho

LAMPEDUSA, ITÁLIA - O Papa Leão marcou o 250º aniversário da independência dos Estados Unidos neste sábado (4) com um apelo aos norte-americanos para que acolham e protejam os imigrantes, em uma carta enviada ao seu país natal durante visita à ilha de Lampedusa, na Itália, que está na linha de frente da crise imigratória.

Leão, que despertou a ira de Donald Trump no ano passado após classificar as políticas anti-imigração do presidente dos EUA como desumanas, também exortou o mundo a se tornar “mais humano” e a ajudar aqueles que fogem da guerra e da pobreza.

Durante uma visita de um dia a Lampedusa, porta de entrada para imigrantes que arriscam travessias perigosas pelo Mediterrâneo da África para a Europa, o papa instou os líderes europeus a fazerem mais para ajudar os recém-chegados, cujo número já ultrapassou 7.000 este ano.

Separadamente, em um apelo enviado aos Estados Unidos, Leão afirmou que o valor católico de defender a vida inclui “acolher, proteger e ajudar os imigrantes”.

“Receber (os imigrantes) com compaixão e generosidade não é apenas um ato de caridade, mas também um reconhecimento da dignidade que pertence a cada pessoa”, disse ele aos Estados Unidos.