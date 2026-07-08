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Internacional

PF e Marinha apreendem drogas em embarcação na costa do Suriname

Operação em águas internacionais ocorre com colaboração dos EUA
Agência Brasil
Publicado em 08/07/2026 - 12:01
Brasília
PF e Marinha apreendem drogas em embarcação na costa do Suriname. Foto: Polícia Federal/Divulgação
© Polícia Federal/divulgação

A Polícia Federal e a Marinha do Brasil localizaram e apreenderam, nesta terça-feira (7), drogas em uma embarcação pesqueira que navegava em águas internacionais do oceano Atlântico, na altura da costa do Suriname.

A ação conjunta relacionada ao tráfico internacional de drogas foi realizada graças ao intercâmbio de informações de inteligência com a Administração de Repressão às Drogas dos Estados Unidos (DEA) e da Força-Tarefa Interagências Conjunta Sul (JIATF-Sul), vinculada ao Comando Sul dos Estados Unidos.

Os agentes do governo do Brasil estavam embarcados em navio-patrulha sediado em Belém, no âmbito do Comando do 4º Distrito Naval.

Entorpecentes a bordo

A embarcação na qual havia entorpecentes a bordo e os tripulantes foram submetidos aos procedimentos previstos para o caso, conforme a legislação aplicável e os instrumentos de cooperação internacional.

A quantidade apreendida ainda será informada após a conclusão dos procedimentos de conferência e pesagem do material.

As investigações da PF prosseguem para apuração dos fatos, identificação de possíveis outros integrantes de uma organização criminosa e esclarecimento das circunstâncias relacionadas ao caso e a rota usada para o transporte das drogas.

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Edição:
Érica Santana
Polícia Federal Marinha brasil Suriname Estados Unidos entorpecentes DEA JIATF-Sul
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