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Internacional

Surto de Ebola no Congo ainda está em “fase de expansão”, afirma OMS

País confirmou 1.561 casos, incluindo 506 mortes
Emma Farge
Publicado em 07/07/2026 - 11:34
Genebra
Campo de deslocados de Kigonze após declaração de surto de Ebola, em Bunia, no leste da República Democrática do Congo 18 de junho de 2026 REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere
© REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere/ Proibido reprodução

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou nesta terça-feira (7) que o surto de Ebola no Congo ainda não se estabilizou e continua se expandindo, com a transmissão impulsionada pela movimentação da população.

A República Democrática do Congo confirmou 1.561 casos, incluindo 506 mortes, no pior surto já registrado da rara cepa Bundibugyo do Ebola, para o qual, segundo a organização, não há tratamento ou cura comprovados.

“Infelizmente, ainda está na fase de expansão. Gostaríamos de dizer que a situação está se estabilizando, mas, francamente, ainda não podemos afirmar isso”, disse a médica Anne Ancia, representante da OMS no país, a repórteres por videoconferência de Bunia, no epicentro da epidemia.

Ela afirmou que ainda há grandes desafios, como a quase saturação de alguns centros de tratamento do Ebola, com índices de ocupação em torno de 90%.

De acordo com a médica, outra dificuldade ocorre porque os trabalhadores que adoecem na cidade mineira de Mongbwalu não estão buscando tratamento localmente, em vez disso, viajam e disseminam a doença para novas regiões.

“Os deslocamentos populacionais, a insegurança persistente e  fragilidade do sistema de saúde continuam a complicar os esforços para controlar o surto”, disse ela.

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Edição:
Érica Santana
OMS saúde ebola surto República Democrática do Congo internacional
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