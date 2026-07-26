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Internacional

Polícia alemã mata suspeito de atacar marcha LGBT em Berlim

Ação de suposto terrorista deixou uma pessoa morta e 29 feridas
RTP
Publicado em 26/07/2026 - 16:38
Berlim
People gather around flowers, mementos and candles left by people at the Brandenburg Gate, after a deadly incident in which a vehicle crashed into a crowd near Berlin's annual Christopher Street Day Pride parade on Saturday evening, leaving multiple people injured and the parade called off, in Berlin, Germany, July 26, 2026. REUTERS/Christian Mang/Proibida Reprodução
© REUTERS/Christian Mang/Proibida Reprodução
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

O departamento de polícia de Berlim, na Alemanha, confirmou neste domingo (26) a morte de um cidadão alemão de origem libanesa, supostamente extremista islâmico, acusado de planejar e executar o ataque à Marcha do Orgulho LGBTQIAPN+, realizada no sábado. 

De acordo com informações das autoridades alemãs, Abdul Ballout, de 21 anos, foi localizado em um terreno comunitário em Spandau, na zona oeste de Berlim.

Ele teria corrido na direção das equipes de emergência com uma faca. Os policiais reagiram com uso de armas de fogo e balearam o suspeito.

O ministro do Interior alemão, Alexander Dobrindt. afirmou neste domingo que "tudo indica um atentado terrorista islâmico". 

Ballout teria usado uma van branca para atropelar os manifestantes reunidos no parque Tiergarten, próximo ao percurso do ato. 

Uma pessoa morreu e 29 ficaram feridas. 

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Berlim
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