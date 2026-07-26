Polícia alemã mata suspeito de atacar marcha LGBT em Berlim

Ação de suposto terrorista deixou uma pessoa morta e 29 feridas

O departamento de polícia de Berlim, na Alemanha, confirmou neste domingo (26) a morte de um cidadão alemão de origem libanesa, supostamente extremista islâmico, acusado de planejar e executar o ataque à Marcha do Orgulho LGBTQIAPN+, realizada no sábado.

De acordo com informações das autoridades alemãs, Abdul Ballout, de 21 anos, foi localizado em um terreno comunitário em Spandau, na zona oeste de Berlim.

Ele teria corrido na direção das equipes de emergência com uma faca. Os policiais reagiram com uso de armas de fogo e balearam o suspeito.

O ministro do Interior alemão, Alexander Dobrindt. afirmou neste domingo que "tudo indica um atentado terrorista islâmico".

Ballout teria usado uma van branca para atropelar os manifestantes reunidos no parque Tiergarten, próximo ao percurso do ato.

Uma pessoa morreu e 29 ficaram feridas.

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