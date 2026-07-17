Terremoto de magnitude 7,4 atinge Puerto Madero, no México

Centenas de trabalhadores foram evacuados de edifícios em Villahermosa

Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu Puerto Madero, no México, na manhã desta sexta-feira, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

O terremoto ocorreu a uma profundidade de 10 quilômetros (km), com epicentro em Chiapa informou o USGS.

De acordo com veículos de imprensa locais, o sismo levou à evacuação de emergência de centenas de trabalhadores de vários edifícios emblemáticos públicos e privados em Villahermosa, bem como à ativação imediata de protocolos de segurança e verificação por parte das autoridades estaduais.

Preliminar: SISMO Magnitud 6.8 Loc 95 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS 17/07/26 08:48:41 Lat 14.59 Lon -93.15 Pf 10 km pic.twitter.com/xqOGvlD9AQ — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 17, 2026

Além disso, relatos nas redes sociais citam que o terremoto também foi sentido na Guatemala e El Salvador (imagem em destaque).

*Com informações da Reuters

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